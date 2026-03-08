Jockers, el equipo que saltó de la Liga Universitaria a la de Profesionales y no paró de festejar

Equipo nacido para ganar. Esa podría ser la definición de Jockers si apareciera en algún diccionario. Y, fiel a su historia, el pasado fin de semana volvió a demostrarlo al sumar dos estrellas más a su extenso palmarés en la Liga de Profesionales , llegando a 13 títulos en apenas 10 años con las consagraciones en la Copa Challenger tanto en Libres como en Juniors.

Bruno Grillo y Germán Bustos son sinónimo de Jockers. El primero es el capitán y uno de los máximos referentes del plantel de la categoría Libres. El segundo ataja en las dos divisiones y también tiene una gran historia dentro del equipo. Son ellos quienes cuentan a DIARIO DE CUYO la rica historia del grupo de amigos que en el año 2008 formó un equipo para jugar la Liga Universitaria de la UNSJ.

Ese primer plantel estaba integrado principalmente por estudiantes de la Facultad de Ingeniería, especialmente de la rama Electrónica. Bruno era parte de ese grupo fundador: “Empezamos a sumar amigos de otras carreras y logramos entrar a la categoría D. No teníamos sede y ni siquiera entrenábamos, solo íbamos a jugar los fines de semana. Así y todo metimos todos ascensos consecutivos hasta llegar a la A” , recuerda, con orgullo.

El salto a la liga de Adepu fue en 2017. El primer torneo fue en la categoría B de Libres y no les pesó el cambio: salieron primeros en ese campeonato y ascendieron a la A, donde volvieron a consagrarse en el primer torneo que disputaban en la categoría. Germán era parte de ese plantel que inició en la Liga de Profesionales, mientras que Bruno jugaba en La Gloria y al siguiente torneo volvió a su querido Jockers.

Luego del ascenso, el grupo siempre fue animador, saliendo campeón 10 veces en Libres. Además, hay que sumar las dos estrellas ganadas en la categoría Juniors, que se formó el año pasado al fusionarse con A.A.Agrimensura: la Challenger del último sábado y el campeonato del ‘25. Y, si se suma el título que el equipo femenino consiguió a fines del año pasado en el primer torneo de fútbol 7 organizado íntegramente por Adepu, en total las estrellas en la máxima categoría son 13.

image

“Yo fui parte del equipo que debutó en la liga y desde entonces no me fui nunca. Tengo en total 12 campeonatos con esta camiseta”, explica el arquero, que impone con su metro ochenta y siete. El caso de Bruno Grillo, por su parte, es similar pues se trata de otro ganador nato: ostenta 15 títulos, 5 jugando para La Gloria, 9 para Jockers y uno para Champagnat en la categoría Juniors. “Además, logramos algo que ningún otro equipo hizo: conseguimos dos tricampeonatos seguidos, en 2019 y 2021”, revela el mediocampista.

image JUNTO A NANTE. Nante era el abuelo de dos de los chicos que juegan en Jockers e iba siempre a verlos. Falleció hace un par de años.

Ahora los planteles están enfocados en esta temporada 2026. A Juniors lo dirige Juani Vacca, actual jugador de López Peláez, mientras que el DT de Libres es “Quique” Villegas, que tiene también amplia experiencia en el fútbol sanjuanino. “Quique nos cambió mucho la mentalidad de juego, nos hizo muy bien su incorporación”, coinciden sus dirigidos.

A la hora de los agradecimientos, los jugadores destacan el compromiso y la predisposición de uno de los fundadores, Cristian Durán, que junto a su familia se desvive por el equipo. “Es uno de los emblemas, da todo por el equipo. Su casa sería como nuestra sede oficial”, explica Bruno entre risas, recordando los inolvidables “tercer tiempo” en El Medanito.

image

Diez años después de aquel salto desde la Liga Universitaria, Jockers sigue escribiendo su propia historia en la Liga de Profesionales. Con amigos que se mantienen juntos desde los tiempos de facultad, títulos que se acumulan y nuevos desafíos por delante, el equipo parece sostener la misma esencia de siempre: competir, ganar y, sobre todo, disfrutar del fútbol como excusa para seguir compartiendo. Porque más allá de las copas y las estadísticas, Jockers nació como un grupo de amigos y, a juzgar por su recorrido, esa sigue siendo su mayor fortaleza.

Bruno y Germán, dos auténticos ganadores

Bruno Grillo tiene 36 años, es ingeniero electrónico y ocupa el cargo de Subsecretario de Modernización en la Municipalidad de Capital. En San Juan es hincha de San Martín y a nivel nacional de Independiente, aunque también es simpatizante de Boca. Tiene una hija de 6 años.

“Soy enfermo del fútbol”, se describe. Hizo inferiores en Alianza y llegó a entrenar con el plantel de la Primera local, pero en ese momento empezó los estudios universitarios y tuvo que alejarse de las canchas. También jugó al futsal. Ser uno de los fundadores de Jockers es uno de los mayores logros de su vida: “Para mí Jockers es todo, es mi vida, mi cable a tierra. Desde el 2008 que jugamos juntos con muchos de los chicos… eso no tiene precio”.

image

El mediocampista central fue el encargado de la arenga antes de entrar a la final de la Challenger contra La Gloria, rival con el que hay cierta pica. El resultado fue 1-0 a favor con un gol agónico. Por eso se festejó tanto el título.

“Soy el tesorero, el capitán… y hasta a veces hago los asados”, cierra Bruno, provocando risas en su compañero Germán, que cuenta que tiene 36 y que le dicen “Malu”. Es técnico vial y se dedica principalmente a supervisar proyectos y a dirigir obras de forma independiente luego de ser desvinculado de Vialidad Nacional. Tiene una hija de 16 años y vive en Rawson.

image

“Yo en realidad soy más jugador de básquet”, aclara. Forma parte del plantel de Del Bono. Pero también le gusta mucho el fútbol: es hincha de San Martín y River, y ningún fin de semana se pierde la actividad en Adepu. “No hice inferiores en ningún club. En la escuela siempre atajaba en los partidos de handball y así le fui agarrando la mano al arco”, dice.

image

Entre trabajo, familia y distintas pasiones deportivas, ambos siguen encontrando en Jockers ese espacio para volver a ser simplemente jugadores y amigos. Porque, más allá de los títulos, lo que los mantiene cada fin de semana en la cancha es algo mucho más simple: el placer de compartir el fútbol.

Postales del equipo

