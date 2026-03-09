Tenía 16 años y jugaba en Colón de Santa Fe.

El futbol argentino conmovido por una repentina muerte de una jugadora

El fútbol santafesino atraviesa un momento de profunda tristeza tras conocerse el fallecimiento de Tiara Lemos, integrante del equipo de fútbol femenino de Colón. La joven deportista tenía apenas 16 años y su partida generó una fuerte conmoción dentro de la comunidad sabalera.

La institución rojinegra dio a conocer la noticia mediante un mensaje difundido por su Departamento de Fútbol Femenino en las redes sociales oficiales del club, donde expresó su pesar por lo ocurrido.

"El Club Atlético Colón, a través de su Departamento de Fútbol Femenino, lamenta profundamente el fallecimiento de Tiara Lemos, jugadora de nuestra institución", señala el comunicado publicado por la entidad.

En ese mismo mensaje, el club manifestó su acompañamiento a quienes compartían el día a día con la futbolista y a su entorno más cercano en este difícil momento.

“El club acompaña a sus familiares, compañeras y seres queridos en este doloroso momento”, agregaron desde la institución.