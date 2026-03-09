San Pablo despidió a Hernán Crespo tras perder las semifinales del Campeonato Paulista

El técnico argentino Hernán Crespo, que estuvo en dos etapas en el club, fue despedido por la dirigencia del San Pablo.

Compartir







San Pablo de Brasil decidió este lunes echar al argentino Hernán Crespo. También abandonan el club los asistentes Juan Branda y Víctor López. Tras ganar el campeonato estadual en 2021, Crespo inició su segunda etapa en el conjunto paulista en julio de 2025. Desde entonces, dirigió al equipo en 46 partidos, acumulando 21 victorias, siete empates y 18 derrotas.

En total, entre ambas etapas, el técnico argentino dirigió 99 partidos, con 45 victorias, 26 empates y 28 derrotas. También hubo cuatro encuentros en los que Crespo estuvo ausente por problemas de salud y fue reemplazado por Branda, todos en 2021 (dos empates y dos derrotas).

La historia se terminó cuando San Pablo perdió con Palmeiras por las semifinales del Campeonato Paulista. Esa caída fue un duro golpe, aunque resultó extraño que hayan pasado diez días de ese juego antes de anunciar la determinación de la directiva.

Finalmente, en su segunda etapa como entrenador de San Pablo, apenas rescató un octavo puesto en el Brasileirao 2025. El 2026 había arrancado de buena manera, ya que su equipo -con tres victorias y un empate- es líder de la Liga brasileña.