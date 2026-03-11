Los senadores lograron un nuevo aumento en sus sueldos y pasarán a cobrar casi 12 millones de pesos

Los gremios que nuclean a los senadores acordaron un aumento de sueldos del 11,9% escalonado entre diciembre de 2025 hasta mayo de este año.

Tras una reunión en la Secretaría Administrativa de Diputados, los gremios y legisladores del Congreso acordaron un aumento de sueldos escalonado de 11,9%. Será del 2% por diciembre 2025; un 2,5% correspondiente a enero; 2,2% por febrero; más 2% de marzo; 1,7% en abril y 1,5% en mayo.

Ese acumulado hace una suma total del 11,9% de aumento. El incremento responde a un mecanismo automático que vincula los haberes de los trabajadores del Congreso a las dietas de los legisladores. Es decir, con cada aumento que percibe el personal, también sube el sueldo de los senadores, que pasará a 11,5 millones de pesos.

En junio de 2025 ya habían logrado un incremento notable llegando a los 9,5 millones de pesos.

Este mecanismo se implementa desde abril de 2024, cuando los propios senadores aprobaron un sistema de cálculo de sus dietas basado en 2500 módulos equivalentes a los salarios de los empleados legislativos, sumados a 1000 módulos por gastos de representación y 500 adicionales por desarraigo, totalizando 4000 módulos. Además, se incorporó una decimotercera dieta anual para compensar el aguinaldo.

Distinto es el aumento para los diputados nacionales. Sus dietas están desacopladas de los aumentos salariales de los trabajadores legislativos.