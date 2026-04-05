La Justicia investiga entre 15 y 19 viajes de Manuel Adorni como funcionario y esta semana pedirá más pruebas

Un listado de 15 a 19 viajes realizados por Manuel Adorni , entre ida y regreso, ingresó a la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita . Este lunes se impulsarán nuevas medidas de prueba para clarificar el destino final de muchos de los trayectos. Bajo la lupa se encuentran -en simultáneo-, los movimientos financieros del Jefe de Gabinete , sobre los cuales se ahondará con pedidos específicos a lo largo de la semana.

Los viajes de Adorni son objeto central de la investigación patrimonial que inició tras la denuncia de la diputada nacional, Marcela Pagano. La sospecha inicial es un ritmo de gastos que podría no coincidir con los ingresos declarados por el funcionario libertario.

El puntapié inicial fue el vuelo privado hacia Punta del Este durante el fin de semana de Carnaval de febrero de este año. Con las facturas incorporadas a la causa, sumado a los tratados de trazabilidad para determinar quién pagó los más de 4.800 dólares que costó el ida y vuelta del paseo familiar junto al periodista de la TV Pública, Marcelo Grandio, otros interrogantes se abrieron en esta pesquisa.

Una batería de medidas de prueba se impulsó hace una semana, por parte del fiscal Pollicita, quien tiene delegada la investigación, por decisión del juez Ariel Lijo, con la finalidad de esclarecer un primer interrogante: ¿Cuántos viajes realizó Manuel Adorni?

El documento oficial de la Dirección de Migraciones da cuenta de un total de 15 a 19 viajes efectuados desde 2023 a la fecha. “El detalle incluye idas y regresos” , fue una de las primeras aclaraciones que fuentes judiciales a Clarín .

Entre los viajes que tiene en su haber el Jefe de Gabinete de Javier Milei, se incluyen aquellos de carácter oficial. Después, hay otros que están por fuera de su labor como funcionario público.

Nuevas medidas de prueba

¿Viajó al caribe? ¿Fue a Aruba? ¿Desde Estados Unidos, fue a otro lugar? Son todas preguntas que tiene sobre su escritorio el fiscal. Para contar con mayor precisión, este lunes se firmarán nuevas medidas de prueba que logren completar el cuadro trazado de viajes, fechas y costos.

Muchos de los viajes no cuentan con el detalle del destino final, hay viajes hacia Perú y Ecuador, pero Pollicita sospecha que no fueron los destinos finales. “No tenés un viaje que detalle como final del trayecto Aruba, pero porque esa información no está completa. Desde Estados Unidos te podés ir a Hawai y no es información que Migraciones tiene en sus registros”, explicaron fuentes allegadas al expediente a Clarín.

Ante ese panorama y para terminar de saber el destino final de muchos de los viajes, el representante del Ministerio Público Fiscal requerirá nuevas medidas.

En simultáneo la pregunta que subyace, en el marco de la pesquisa, es si aquellos viajes que no están incluidos dentro de la nómina oficial, fueron solventados por los ingresos declarados ante la Oficina Anticorrupción por Manuel Adorni.

En los listados iniciales figuran “varios viajes a Europa que realizó sola Bettina Angeletti (esposa del funcionario) y que serán analizados en profundidad”, señalaron fuentes judiciales a Clarín.

La explicación se sustenta en que en la sospecha por presunto enriquecimiento ilícito también se incluyen los movimientos financieros de la pareja de Adorni y dueña de una consulta que, a su vez, fue contratada por YPF.

El origen de la pesquisa son dos denuncias de la diputada Pagano, ex libertaria, sobre la supuesta existencia de un “desproporcional incremento patrimonial”, que se vería reflejado en “severas discrepancias entre las declaraciones juradas del nombrado, omisiones de activos financieros y depósitos en el exterior”.

Adorni negó en público las acusaciones, pero no dio precisiones antes los requerimientos de la prensa. Dijo que lo haría ante la Justicia y los organismos correspondientes y que el plazo para informar sus movimientos patrimoniales no estaba vencido.

La tasación de las casas

Como contó Clarín, la Justicia Federal en este mismo caso, tiene bajo estudio dos propiedades de Adorni. Por un lado, una casa en el Country Indio Cuá Golf Club, partido de Exaltación de la Cruz; y por el otro, el departamento en la calle Miró al 500 de Capital Federal.

La escribana que rubricó ambas operaciones es Adriana Mónica Nechevenko, titular del Registro Notarial N° 1580, que deberá presentarse a declarar como testigo en la fiscalía este miércoles.

Las dudas crecieron cuando se difundió que, en el Registro de la Propiedad Inmueble, Beatriz Viegas -de 72 años- consta como acreedora del 50% de un crédito de 200.000 dólares con el que Adorni y su esposa concretaron la compra del departamento de Caballito. La otra mitad de la hipoteca aparece asignada a Claudia Sbabo, que figura en registros públicos como empleada de una editorial.

Las dos señoras proporcionaron el 87% del valor de la propiedad, pero cuando el diario La Nación les consultó sobre si conocían al jefe de Gabinete, ambas coincidieron en la respuesta: “No lo conozco, no sé nada de eso”.

La pesquisa de Pollicita hace foco en el patrimonio de Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Por ese motivo, y propio de este tipo de casos, se ordenará una tasación sobre las propiedades cuestionadas.

Esa tasación inicial busca revelar si el valor declarado de los inmuebles y la operatoria que se concretó en las escrituras condicen con el valor real. En el caso del departamento de Caballito, fuentes inmobiliarias aseguran que valdría cerca del doble de lo que se declaró la compra-venta (230.000 dólares).