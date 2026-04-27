    • 27 de abril de 2026 - 08:54

    Reclamo por la reapertura de la Sala de Periodistas: Monseñor Lozano recibió a trabajadores de prensa de Casa Rosada

    El Arzobispo de San Juan y titular de la Comisión Episcopal de Comunicación Social mantuvo un encuentro con los acreditados ante el cierre temporal del histórico espacio, vigente desde 1940.

    Monseñor Jorge Lozano escuchó a los periodistas.

    Monseñor Jorge Lozano escuchó a los periodistas.

    Foto:

    El pasado viernes 24 de abril, la sede de la Conferencia Episcopal Argentina fue el escenario de un encuentro clave entre el arzobispo de San Juan, monseñor Jorge Lozano, y representantes de los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno. El eje central de la reunión fue la reciente preocupación ante el cierre temporal de la Sala de Periodistas “Decano Roberto Di Sandro”, un espacio que ha funcionado de manera prácticamente ininterrumpida desde el año 1940 y que representa un símbolo de la labor periodística diaria en el ámbito oficial.

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    Durante el diálogo, los trabajadores de prensa expusieron los motivos de su inquietud y subrayaron la importancia vital de mantener operativo dicho espacio. Los comunicadores destacaron que la sala constituye la fuente de sustento directo para sus familias, por lo que defendieron su derecho al trabajo como una prioridad. Asimismo, reafirmaron que la existencia de este lugar es un pilar necesario para garantizar la libre expresión y el acceso a la información para el conjunto de la sociedad, haciendo especial énfasis en la necesidad de velar por los principios constitucionales y los valores democráticos que consideran afectados ante las circunstancias actuales.

    El encuentro también permitió una reflexión sobre el clima de confrontación en el debate público. En este sentido, ambas partes coincidieron en la necesidad imperativa de erradicar los discursos de odio. Los presentes se hicieron eco de los mensajes del Papa León XIV, quien recientemente ha hecho un llamado enfático a “desarmar las palabras y dejar de lado expresiones hirientes”, promoviendo un lenguaje más constructivo en la esfera pública.

    La reunión concluyó con la esperanza compartida de alcanzar una pronta solución a través de los canales de diálogo y entendimiento, permitiendo así la reapertura del histórico recinto y garantizando el ejercicio pleno de la labor periodística en Casa de Gobierno.

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