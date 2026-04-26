El representante de San Juan en la UIA: OK a la reforma laboral, créditos internacionales para la industria y la inquietud inversora ante el ataque de La Rioja a Vicuña

Este viernes, el vicepresidente de la Unión Industrial de San Juan y secretario del Departamento de Minería de la Unión Industrial Argentina, Hugo Goransky, trazó un diagnóstico crudo pero con matices optimistas sobre la realidad productiva. El empresario habló de la necesidad de reformas estructurales, defendió el rol de la industria local y se metió en la polémica generada por La Rioja en torno al proyecto Vicuña.

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“Es un momento difícil”, resumió de entrada en Informadísimos en Radio Colón. Según explicó, hay sectores golpeados —como el textil, el calzado y parte de la industria plástica— mientras otros “están traccionando”. En ese contexto, insistió en un reclamo histórico del sector: reglas claras para producir. “Tenemos que buscar una política que realmente nos permita generar más empleo. Las pymes son el gran entramado del país”, sostuvo.

Goransky puso el foco en la competitividad como eje central. Celebró algunos avances macroeconómicos, como la baja de la inflación y un tipo de cambio más previsible, pero fue contundente sobre lo que falta: “Tenemos que vender productos y no vender impuestos”. En esa línea, reclamó una reforma impositiva y mejores condiciones de financiamiento: “Para competir con el mundo necesitamos créditos a tasas internacionales”.

El dirigente también respaldó cambios laborales orientados a reducir la litigiosidad. “La reforma laboral nos da un marco positivo para generar empleo. Baja la conflictividad y da previsibilidad”, afirmó, aunque aclaró que “nadie despide un buen trabajador”, destacando el valor del capital humano en la industria.

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue el desarrollo minero en San Juan. Goransky llamó a bajar la ansiedad y advirtió que el proceso será gradual: “Esto no es como Vaca Muerta, que abrís la llave y sale el gas”. Sin embargo, se mostró optimista por el potencial del cobre y el interés internacional: “El mundo necesita cobre, es clave para la electromovilidad”.

En ese marco, destacó el impacto de proyectos como Veladero y el crecimiento del distrito Vicuña, impulsado por grandes actores globales. “Es un distrito increíblemente grande, con un futuro extraordinario. Pero esto recién empieza, hay que hacer infraestructura, caminos”, explicó.

El conflicto con La Rioja

Consultado por la avanzada judicial del gobernador riojano Ricardo Quintela contra el proyecto Vicuña, Goransky admitió que genera inquietud en el sector empresario. “No voy a negar que este tipo de situaciones generan inquietudes”, dijo, aunque buscó bajarle el tono.

En una definición política, planteó que el conflicto no debería escalar: “La Rioja, San Juan y Mendoza deberían trabajar juntas. Esto es generación de empleo”. Y agregó: “Creo que muchos riojanos se agarran la cabeza con estas decisiones”.

Para el industrial, el camino es la integración regional: “Tenemos que pensar en los trabajadores, en las empresas, no en el corto plazo”.

Proveedores locales y “miedo” a quedar afuera

Otro punto clave fue el debate por la futura Ley de Proveedores Mineros. Allí, Goransky defendió el rol de las empresas sanjuaninas frente a la posible llegada de firmas externas: “No queremos que nos compren más caro, pero sí que se tenga en cuenta la experiencia local”.

Recordó experiencias pasadas poco favorables: “Ya pasó que vinieron empresas de afuera, alquilaron un galpón, dos camionetas, y cuando terminó el proyecto se fueron”. Frente a eso, remarcó: “Nosotros no nos vamos, reinvertimos en la provincia”.

Un museo para contar la historia industrial

En un tono más personal, Goransky reveló que está en marcha un proyecto que busca rescatar la memoria productiva local: la apertura de un museo de La Platense, empresa familiar con más de 75 años en San Juan dedicada a gases medicinales e industriales.

“Estamos por cumplir casi 77 años y queremos darle valor a toda esa historia”, contó. El espacio incluirá desde la primera planta importada desde Francia en los años 50 hasta equipamiento histórico. “Es para mostrarle a nuestros hijos, nietos y a todos los sanjuaninos el esfuerzo que hubo detrás”, explicó.