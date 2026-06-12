DIARIO DE CUYO ofrecerá a sus lectores un especial por la Fundación de San Juan

“San Juan Inteligente” acompañará la edición papel el sábado 13 de junio. 24 páginas con testimonios sobre el avance de la Inteligencia Artificial.

Diario de Cuyo ofrecerá el 13 de junio su especial por la Fundación de San Juan

Hace ya muchos años que DIARIO DE CUYO celebra los aniversarios de la Fundación de la Ciudad de San Juan con un especial inédito, que refleja algún aspecto de la provincia. Material que sirve para descubrir, para analizar, para debatir e incluso para coleccionar. Y este 2026 no es la excepción.

En el marco de la celebración por los 464 años que cumple la provincia, no miraremos hacia atrás, sino hacia adelante. No hablaremos de historia, pero sí contaremos historias de quienes ya están haciendo historia. “San Juan Inteligente” muestra al San Juan que ya se inserta activamente en la era de la Inteligencia Artificial (IA) y la economía del conocimiento. Abre una ventana al futuro de la provincia, que se está construyendo hoy.

Con el foco en el sector productivo, el especial aborda el fenómeno desde tres ejes:

El Sector Privado: Cómo las empresas locales (desde startups tecnológicas hasta industrias tradicionales) usan la IA para logística, análisis predictivo y competitividad.

El Sector Público: Las políticas de modernización del Poder Judicial y los planes del Poder Legislativo.

La Formación y los mitos: El rol de la CASETIC y la capacitación para derribar temores éticos y miedos lógicos ante este salto tecnológico inexorable. El suplemento se completa con el testimonio de protagonistas del sector y con una “hoja de ruta” para quienes recién empiezan a interiorizarse este camino de la IA y el ámbito tecno. Y, adelanto exclusivo, pone en escena a “Hackeando San Juan”, una jornada imperdible sobre IA aplicada a empresas, que se desarrollará el 26 de junio, en el Auditorio Eloy Camus, con profesionales destacados y referentes del sector.

En síntesis, “San Juan inteligente” refleja que la IA en San Juan ya no es ciencia ficción, sino una herramienta real de gestión y desarrollo que marca el camino de los sanjuaninos.