Taxis y remises en San Juan describen una compleja realidad: tarifas atrasadas y mayor migración de trabajadores a las aplicaciones

Mientras se aguarda la reglamentación de la Ley de Transporte , otros son los temas que preocupan a los trabajadores de taxis y remises. Sucede que la migración de los trabajadores a las aplicaciones es a mayor y a eso se suma una baja pronunciada en la demanda y una tarifa atrasada que no ayuda a cubrir los gastos diarios.

La última actualización de tarifas se dio en diciembre del 2025, cuando la Secretaría de Tránsito y Transporte autorizó y confirmó un incremento del 40%, llevando la bajada de bandera diurna a $1.386 y el kilómetro a $1.010. Con un litro de nafta súper que promedia los $2.200, desde el sector señalan que es difícil poder sostenerse en las calles.

“Tendría que ser un 25% más cara, o al menos la bajada de bandera estar al precio del litro de nafta”, puntualizó a DIARIO DE CUYO el secretario general del Sindicato de Peones de Taxis, Gustavo Gómez. Por su parte, desde el Sindicato de Conductores de Taxis, Walter Ferreri indicó que, para no afectar el bolsillo de los sanjuaninos el aumento debería rondar entre el 30% y el 40%. Sin embargo, remarcó que el valor de la bajada de bandera debería estar en los $3.500, pero entienden que no son valores que hoy se puedan afrontar en el transporte.

Si bien se aguarda que la actualización se de entre junio y julio, ambos referentes del sector señalaron que por el momento no se ha mantenido diálogo con las autoridades de Tránsito y Transporte con el tema tarifario como eje del encuentro.

A la tarifa que consideran atrasada conforme los gastos diarios que representa la actividad, se suma la competencia que califican como desleal de parte de las aplicaciones de transporte de pasajeros que ofrecen tarifas por debajo de lo que cobran taxistas y remiseros. “Están trabajando en algunos casos con una tarifa 40% más económica en comparación a la que manejamos nosotros. Es impresionante y eso impacta de lleno en la demanda”, analizó Gómez.

Y acotó: “No estamos en contra de las aplicaciones. Al contrario, mientras más se abra el abanico está bien, pero lo que pedimos es que trabajen con las mismas reglas que nosotros, con carnet profesional, con el permiso, con seguro, no con autos particulares que no están habilitados para transportar personas”.

Menos taxistas y cada vez más conductores de apps, la realidad en las calles de San Juan

Poder obtener un cálculo real y nominal sobre la cantidad de sanjuaninos que se dedican al servicio de transporte de pasajeros es complejo por diversos motivos. Por un lado, desde las empresas que manejan las aplicaciones, como Uber o Didi, no brindan información en torno a la cantidad de choferes adheridos; por el otro, un gran porcentaje de choferes de taxis también están vinculados a las aplicaciones para poder cubrir la mayor cantidad de viajes posibles y hacer una diferencia económica.

Sin embargo, desde el Sindicato de Peones de Taxis estiman que en la provincia hay 1.000 taxistas y remiseros; y unos 9.000 conductores de aplicación. “Reglamentariamente había 1.870 autos habilitados para prestar el servicio en San Juan. Según nuestro cálculo, ahora estamos en los 1.000 autos habilitados. Muchas de las licencias alquiladas se han devuelto y están trabajando con las aplicaciones porque no les cobran nada”, precisó Gómez.

Desde el sector esperan que con la implementación de la Ley de Transporte se logre organizar la actividad, reglamentar y contar con un mayor control que no perjudique a los históricos trabajadores del sector.

Ley de Transporte y una traba técnica que demora su reglamentación

La normativa que generó revuelo durante su tratamiento se aprobó en diciembre del 2025 y en aquel momento las aspiraciones del Gobierno provincial era reglamentarla en abril de este año. Sin embargo, en la practica aun no ha sucedido y los tiempos se dilatan.

De acuerdo a lo explicado por el titular de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, la demora se debe a un inconveniente relacionado con la conectividad directa con la Superintendencia de Seguros de la Nación, ya que la intención es poder realizar la carga de certificados de seguros de manera digital o escaneados por parte del usuario, hasta tanto se logre la integración sistémica completa.

Sin brindar fechas ni generar expectativas, las acciones están orientadas en poder contar con la reglamentación de la ley para julio de este año, marcando así un antes y un después en lo que es la prestación del servicio de transporte públicos de pasajeros en la provincia.