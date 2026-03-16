El Gobierno sanjuanino adelantó cuándo entrará en vigencia la Ley de Transporte y cuál será el efecto inmediato

El Gobierno de San Juan avanza en la reglamentación de la nueva ley provincial de transporte , que busca introducir cambios estructurales en el funcionamiento del sistema de transporte de pasajeros. Según confirmó el secretario de Transporte, Marcelo Molina , el proceso técnico está en su tramo final y la normativa entrará en vigencia a mediados de abril.

En una entrevista con el programa Informadísimos de Radio Colón, conducido por el periodista Fernando Ortiz, el funcionario explicó que los equipos del área trabajan en los últimos detalles para que la reglamentación esté lista en las próximas semanas. “ Mediados de abril los equipos técnicos están trabajando en los últimos detalles de la reglamentación para que entre en vigencia ”, afirmó.

Molina señaló que, mientras se ultiman los aspectos técnicos, el Gobierno continúa recibiendo aportes de distintos actores del sistema. “ Estamos todavía recabando las sugerencias de los diferentes sectores que hacen el transporte de la provincia para ajustar la reglamentación de la manera más adecuada posible y que no quede ningún tipo de confusión ”, indicó.

Uno de los cambios centrales será la digitalización total del registro de prestadores del servicio. Según explicó el funcionario, el nuevo esquema dejará atrás los trámites presenciales y la documentación en papel.

“ El cambio más profundo con el que se van a encontrar los sanjuaninos es que van a tener un sistema de registración donde no va a hacer falta poner papeles para los prestadores del servicio: va a ser todo digital y online ”, sostuvo.

Además, la normativa habilitará una ampliación en la cantidad de vehículos que podrán prestar servicio. “Se va a ampliar claramente la oferta de taxis y autos de alquiler”, señaló Molina.

El registro provincial se habilitará una vez que la ley esté reglamentada y tendrá una característica inédita: será público. “Por primera vez el sanjuanino va a poder saber quién está habilitado y quién no está habilitado desde su teléfono o desde cualquier PC”, explicó el secretario.

La reforma también apunta a modificar la lógica del negocio que durante años predominó en el sistema, especialmente en torno al alquiler de licencias. Molina sostuvo que las mayores resistencias provinieron de quienes obtenían ganancias sin prestar el servicio.

“No era todo el sector: eran aquellos que obtuvieron un beneficio extra por fuera del espíritu del sistema, que eran los titulares de licencia que alquilaban las licencias y su negocio no era brindar el servicio, sino alquilarle a otro que saliera a trabajar”, afirmó.

En ese sentido, explicó que el nuevo esquema cambia la lógica de funcionamiento. “Si quieren pertenecer al sistema van a tener que poner capital a disposición que son los autos. Si quieren manejar ellos, se inscribirán como chofer; si tienen autos y los quieren poner a disposición para que trabaje un tercero, tendrán que inscribirse con los autos, pero no con el derecho a trabajar que era la licencia”, detalló.

El funcionario sostuvo que la reforma se diseñó con un orden de prioridades claro dentro del sistema. “Primero trabajamos por la gente: el usuario había que ponerlo en la cúspide porque había sido relegado durante tantos años. Después el trabajador, sacándole el peso de alquilar una licencia para alguien que no trabajaba. Y por último el empresario, que tiene que ganar plata, pero asumiendo sus riesgos”, explicó.

Durante la entrevista, Molina también se refirió a la implementación del boleto educativo gratuito mediante la tarjeta SUBE, un proceso que —según afirmó— ya alcanzó a decenas de miles de beneficiarios en la provincia.

“Al día de hoy tenemos 73.500 personas que tienen su beneficio ya aprobado y puesto en su tarjeta para viajar”, aseguró. El sistema permite realizar el trámite de forma remota, sin necesidad de presentar documentación en forma presencial. “Hemos evitado que tengan que llevar fotos, hacer fila en las empresas o pagar credenciales”, agregó.

Finalmente, el secretario respondió a las críticas de sectores de la Federación Universitaria de San Juan, ligados al PJ, que denunciaron problemas en la registración del beneficio. Molina atribuyó las demoras a la entrega tardía de la información académica y cuestionó el posicionamiento político de ese espacio.

“Faltan a la verdad, confunden al sanjuanino y no trabajan por el estudiante”, afirmó. Según explicó, el Gobierno depende de la información que suministra la universidad para validar a los beneficiarios. “Ha habido una demora en la habilitación de los estudiantes universitarios porque la universidad recién el día jueves facilitó los padrones”, sostuvo.