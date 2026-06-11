    • 11 de junio de 2026 - 17:08

    La canasta básica tuvo su menor suba en ocho meses: una familia necesitó casi $1.500.000 para no ser pobre

    Los aumentos de precios de la canasta que mide la pobreza se desaceleraron, en línea con el recorte del IPC. Por el contrario, hubo un alza en la canasta alimentaria.

    El costo de la canasta básica subió 2% en mayo.

    El costo de la canasta básica subió 2% en mayo.

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    El costo de la canasta básica total (CBT) se desaceleró en mayo, en línea con el recorte del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y aumentó 2%. Por el contrario, la canasta básica alimentaria (CBA), que determina la línea de indigencia, arrojó su mayor alza en tres meses.

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    El incremento de la CBT fue el menor en ocho meses. De este modo, una familia conformada por una pareja de adultos y dos niños en edad de escuela primaria necesitó al menos $1.498.741,40 para no ser considerada pobre, según los datos oficiales aportados este jueves por el INDEC.

    Asimismo, la CBA trepó 2,4%, bastante por encima del 1,1% que había mostrado en abril. Por ende, una familia "tipo" requirió $681.246,09 para no caer en la indigencia.

    Durante esta misma jornada, el INDEC informó que la inflación general se desaceleró al 2,1% en el quinto mes del año. El dato sobresaliente fue que la inflación núcleo cedió al 1,9%.

    Por el contrario, la división de precios estacionales fue la que más impulsó el IPC hacia arriba, con un alza del 3,5%. Esto fue explicado fundamentalmente por los ajustes en verduras, lo cual a su vez traccionó una suba del 2,5% en la categoría de alimentos y bebidas no alcohólicas.

    En lo que va del año, la CBA trepó 15,6%, mientras que la CBT creció 14,5%. En el mismo período, el IPC aumentó 14,7%.

    Mientras tanto, en términos interanuales las variaciones fueron de: 36,2% para la CBA, 34,9% para la CBT y 33,2% para el IPC.

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