San Juan estuvo en Vinexpo Explorer Mendoza para posicionar la viticultura en los mercados internacionales

Vinexpo Explorer fue organizado por Vinexposium, ProMendoza y el Gobierno de Mendoza, con el apoyo de la Cámara Argentina de Vino a Granel. En ese contexto, se convocó tanto a compradores internacionales altamente calificados como a bodegas con perfil exportador.
Por parte del Gobierno de San Juan, estuvo presente el secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico, Alfredo Aciar. Además, la provincia de San Juan participó con el consorcio exportador de bodegas que se constituyó por iniciativa del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación.
Luego del evento, Aciar expresó que “esta iniciativa brindó a distintas bodegas sanjuaninas la posibilidad de concretar reuniones de negocios con compradores internacionales de mercados muy interesantes”.
En un contexto en el que la viticultura atraviesa ciertas vicisitudes, la posibilidad de posicionar a las bodegas como empresas exportadoras resulta una salida muy conveniente. En este sentido, el secretario Aciar señaló que la exportación de vinos a granel es un rubro en el cual San Juan ofrece precios competitivos para pugnar con proveedores de otros países.
En cuanto a la modalidad de reuniones de negocios que propuso Vinexpo Explorer, Alfredo Aciar hizo un balance positivo para las bodegas que participaron por medio del consorcio exportador de San Juan. Además, el secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico comentó que el equipo de ProMendoza está muy agradecido por la participación de San Juan, porque no solo vinieron bodegas, sino que el evento tuvo el auspicio del Gobierno de San Juan, lo cual habla de la articulación entre provincias para apuntalar al sector vitícola.