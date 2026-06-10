    • 10 de junio de 2026 - 11:48

    Exportación, e-commerce y casos de éxito, las mujeres y un acercamiento al comercio exterior en San Juan

    El Museo de Bellas Artes Franklin Rawson fue el escenario de un encuentro enfocado en las mujeres y el comercio exterior. Charlas, temas de interés y un objetivo: potenciar a la empresaria fuera de San Juan.

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    Por Celeste Roco Navea

    Este miércoles 10 de junio se realizó en San Juan el tercer “Encuentro Internacional de Mujeres de Comercio Exterior y los negocios”, en el marco de la séptima edición de las Jornadas Comex. El objetivo fue exponer las posibilidades y requerimientos existentes para la ubicación de servicios y productos fuera de las fronteras de San Juan.

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    La actividad fue organizada por la Dirección de Comercio Exterior de la provincia, en conjunto con el Ministerio de Gobierno y la Asociación Civil de Mujeres Empresarias (ACME), y contó con un importante margen de público, más que nada de empresarias y emprendedoras femeninas. También acompañaron representantes de distintas asociaciones y cámaras empresariales de San Juan.

    “Convocamos a las mujeres para que vean las experiencias ajenas, para que puedan ensamblar lo que saben, sus empresas, para dedicarse a exportar. Sabemos que es un camino que es largo, que a veces puede ser difícil, pero estamos encontrando muchas mujeres que se están entusiasmando, y esa es la idea, hacer una muestra con esto de lo que se puede conseguir, de las legislaciones que hay y hasta donde se puede llegar”, detalló en diálogo con DIARIO DE CUYO Adriana Garde, presidenta de ACME.

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    Dentro de los ejes abordados se compartió información sobre el programa “Diverpymex”, del Banco Credicoop, una propuesta integral apuntando al desarrollo exportador; experiencias de mujeres exportadoras de San Juan; información relevante sobre tratados de libre comercio; claves para el desarrollo del comercio electrónico internacional; y Zona Franca de Jáchal como factor de integración regional, entre otros puntos de relevancia.

    Desde la mirada de ACME como de los organismos que estuvieron detrás de la organización del evento se puso énfasis en que cada una de las asistentes del evento entendiera que se puede aspirar a un mercado global, dejando de lado la creencia que es necesario contar con una gran producción o espalda empresarial para poder exportar.

    Sobre este punto, Garde destacó la riqueza en productos elaborados por sanjuaninas y la importancia de este tipo de eventos para poder llegar con información clara pero también para apuntar a la creación de redes que permita a cada emprendedora llegar más lejos y ampliar su unidad de negocio. “Con estas actividades lo que esperamos es que haya más mujeres que exporten. Una de cada cinco productores es mujeres. Estamos bastante abajo del número que quisiéramos”, puntualizó la empresaria local.

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    Ante un cambiante escenario internacional y la potencia local es que se busca recuperar las exportaciones como motor de desarrollo sostenible. Con estas actividades lo que se pretende es que cada emprendedora comprenda que hay un amplio mercado externo que ofrece enormes oportunidades, promoviendo el intercambio de información que es fundamental para poder mirar los negocios más allá de las fronteras provinciales.

    “Con esto no solo buscamos que sean más mujeres las que exporten, sino también que se generen más oportunidades de negocio, ya que a veces a lo mejor no llegamos al exterior, pero sí podemos solventar el mercado interno”, finalizó Garde, de ACME.

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