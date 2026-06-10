    • 10 de junio de 2026 - 17:26

    El dólar oficial bajó por segundo día consecutivo y anotó su recorte más pronunciado en un mes

    Durante gran parte del segundo trimestre, la fuerte liquidación de exportaciones agrícolas contribuyó a sostener una oferta abundante de dólares, favoreciendo la estabilidad cambiaria.

    El dólar blue terminó la semana en baja en San Juan

    El dólar blue terminó la semana en baja en San Juan

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El dólar oficial retomó las bajas de la jornada previa y cortó la tendencia alcista de los últimos días. La principal explicación que encuentran los operadores se vincula con el cambio en la dinámica de oferta y demanda de divisas.

    Leé además

    El dólar blue cerró el martes en aumento. 

    El dólar oficial del Banco Nación bajó, pero el blue subió y se empardaron: a cuánto cerró en San Juan
    El dólar blue sube pero en San Juan se mantiene. 

    El dólar oficial cayó por primera vez en la semana: el blue en San Juan cerró a $1.480

    De esta forma, el tipo de cambio mayorista bajó hasta los $1.432,50, un descenso de $8,50 (-0,6%) respecto a la rueda previa. Se trata de la baja más importante desde el 30 de abril. De esta manera, se aleja del techo de la banda cambiaria — que hoy es de $1.776,27 — y se ubica a 24,1% del extremo superior.

    Dentro de los dólares minoristas, el Banco Nación vendió dólares a $1.455, una baja de $5, por lo que el dólar tarjeta se ubicó en $1.891,50. Mientras, el promedio del dólar minorista que realiza el BCRA se posicionó en $1.460,66.

    Los paralelos también corrigen a la baja, en línea con el oficial. El contado con liquidación (CCL) disminuyó 0,3% a $1.508,98 y el MEP lo hizo 0,5% $1.453,15. Por su parte, el blue se ubicó a $1.450 para la venta en la city porteña, mientras en San Juan se comercializó a $1.490.

    Los contratos de futuros operan con bajas generalizadas de hasta 0,9%. El mercado local "pricea" que el dólar mayorista se ubicará a $1.445 para fines de junio y a $1.617,50 para el cierre de diciembre.

    Durante gran parte del segundo trimestre, la fuerte liquidación de exportaciones agrícolas contribuyó a sostener una oferta abundante de dólares, favoreciendo la estabilidad cambiaria.

    Sin embargo, el ingreso de divisas del agro comienza a perder intensidad a medida que avanza el calendario comercial, mientras la demanda privada de dólares se mantiene firme tanto para cobertura financiera como para ahorro.

    A este escenario se suma una menor presencia del Banco Central en el mercado de cambios. La autoridad monetaria continúa acumulando reservas, pero redujo su participación directa en algunas operaciones, dejando un mayor protagonismo a la oferta y demanda privada.

    En consecuencia, el mercado comienza a buscar un nuevo punto de equilibrio para el tipo de cambio en un contexto donde la estacionalidad favorable del agro empieza a diluirse.

    Cuál es la expectativa con el dólar los próximos meses

    Las expectativas relevadas por el Banco Central también muestran una visión relativamente moderada sobre la evolución del tipo de cambio. Los analistas proyectan un dólar oficial mayorista de aproximadamente $1.658 para diciembre, lo que implicaría una suba anual cercana al 14,5%, por debajo de la inflación esperada para el mismo período, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM),

    Incluso a doce meses vista, las estimaciones ubican al dólar en torno a los $1.760, una variación que también quedaría por debajo del avance previsto de los precios.

    No obstante, el mercado seguirá de cerca diversos factores que podrían influir sobre la dinámica cambiaria durante las próximas semanas. Entre ellos aparecen la evolución de la liquidación agrícola, el comportamiento de la demanda privada de divisas, el nivel de intervención oficial y el impacto que podría generar el aumento de gastos vinculados a viajes al exterior durante el Mundial.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El dólar aumentó después de cuatro ruedas seguidas en baja: la cotización del blue en San Juan

    El dólar oficial volvió a subir y tocó un nuevo máximo en cuatro meses: a cuánto cerró el dólar blue en San Juan

    El dólar arrancó la semana en alza. 

    El dólar blue subió en el inicio de junio: a cuánto cerró este lunes en San Juan

    La Cámara Minera de San Juan respaldó el proyecto de Ley de Proveedores Mineros que envió el Ejecutivo a la Legislatura

    La Cámara Minera de San Juan respaldó el proyecto de Ley de Proveedores Mineros que envió el Ejecutivo a la Legislatura

    Orrego y autoridades de Glencore inauguraron dos puentes para potenciar el desarrollo productivo de la zona

    Calingasta: Orrego y autoridades de Glencore inauguraron dos puentes para potenciar el desarrollo productivo de la zona