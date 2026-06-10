La entidad aclaró que las empresas sanjuaninas no solo cubran la demanda interna, sino que adquieran el volumen y la calificación necesaria para integrarse a cadenas de valor nacionales e internacionales.

La Cámara Minera de San Juan respaldó el proyecto de Ley de Proveedores Mineros que envió el Ejecutivo a la Legislatura

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La Cámara Minera de San Juan manifestó su respaldo a las iniciativas que buscan potenciar el desarrollo de proveedores locales y expandir la participación de empresas y trabajadores de la provincia en la cadena de valor del sector. El pronunciamiento se da en el marco del debate legislativo de un proyecto de ley clave para la actividad, enviado a la Legislatura ayer por parte del Ejecutivo provincial.

Desde la institución destacaron que la actual propuesta parlamentaria es el resultado de un proceso de trabajo conjunto que se extiende desde hace más de un año. Este espacio de intercambio contó con el aporte activo de la cámara y de diversos actores del ecosistema minero local, logrando reunir visiones destinadas a fortalecer el empleo y la generación de valor en la región.

Representantes del sector señalaron que San Juan se encuentra ante una oportunidad histórica debido al avance de proyectos mineros de escala mundial. Esta situación demandará, de manera progresiva, un incremento en las capacidades técnicas, los servicios, la infraestructura y la mano de obra disponible en toda la provincia. Por este motivo, consideran fundamental el tratamiento legislativo como una instancia para seguir enriqueciendo el texto mediante el diálogo sectorial.

Con la mirada puesta en el mediano y largo plazo, la Cámara Minera enfatizó la necesidad de que la futura reglamentación de la ley se edifique bajo criterios alineados con las mejores prácticas internacionales en materia de desarrollo de proveedores. Según explicaron, la experiencia global demuestra que los marcos normativos más eficientes son aquellos que establecen incentivos reales para mejorar la competitividad de las firmas locales, permitiéndoles crecer y especializarse.