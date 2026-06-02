Hualilán produjo su primer lingote de oro y dio inicio a una nueva etapa para la minería sanjuanina

El proyecto minero Hualilán alcanzó uno de los hitos más esperados de su historia: la producción de su primer lingote de doré. La noticia fue confirmada este martes por la empresa australiana Challenger Gold, que informó al mercado de valores de Australia el inicio de la puesta en marcha productiva del emprendimiento ubicado en el departamento Ullum.

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Según detalló la compañía, la primera colada se realizó luego del procesamiento de aproximadamente 15.000 toneladas de mineral y permitió obtener cerca de 200 kilogramos de doré, con un contenido estimado de 500 onzas de oro y 6.000 onzas de plata.

La producción se lleva adelante mediante un acuerdo firmado con Austral Gold, operadora de la planta Casposo, donde actualmente se procesa el mineral extraído de Hualilán. El convenio garantiza una capacidad de tratamiento de 150.000 toneladas anuales durante tres años, lo que asegura el procesamiento de hasta 450.000 toneladas de material en total.

Desde Challenger Gold explicaron que durante los primeros 11 días de operación se utilizó mineral de baja ley, con un promedio estimado de 1,5 gramos de oro por tonelada. La estrategia tuvo como objetivo reducir riesgos operativos durante la fase inicial de puesta en marcha. A pesar de ello, la empresa aseguró que las recuperaciones obtenidas estuvieron en línea e incluso por encima de las previsiones.

Un cambio de etapa para la compañía

El director ejecutivo de la empresa, Kris Knauer, calificó el acontecimiento como un momento "transformador" para la minera.

"El primero de muchos vertidos de oro en Hualilán marca nuestra transición formal de exploradores a productores", sostuvo el ejecutivo. Además, remarcó que la venta de este primer doré representa la primera fuente de financiamiento no dilutivo para la empresa desde su ingreso al mercado bursátil.

Knauer también destacó que la producción temprana reduce significativamente los riesgos del proyecto y fortalece la posición financiera de la compañía para avanzar con la siguiente etapa de desarrollo, que incluye nuevas campañas de perforación y la preparación de futuras obras de construcción.

Agradecimiento a San Juan

Por su parte, el presidente de Challenger Gold, Eduardo Elsztain, dedicó un reconocimiento especial a las autoridades provinciales.

"Queremos reconocer formalmente y agradecer al Gobierno de San Juan, especialmente al gobernador Marcelo Orrego y al ministro de Minería Juan Pablo Perea, por su invaluable apoyo. Este logro no habría sido posible sin su acompañamiento", expresó en el comunicado oficial. "Queremos reconocer formalmente y agradecer al Gobierno de San Juan, especialmente al gobernador Marcelo Orrego y al ministro de Minería Juan Pablo Perea, por su invaluable apoyo. Este logro no habría sido posible sin su acompañamiento", expresó en el comunicado oficial.

La empresa también informó que avanza con la aceleración de los trabajos en el pit Magnata, uno de los sectores clave del proyecto, donde recientemente se realizó con éxito la primera voladura de producción.

Con este primer vertido de oro, Hualilán deja atrás su etapa exclusivamente exploratoria y se incorpora al grupo de proyectos mineros sanjuaninos que ya generan producción, en un contexto donde la provincia busca consolidarse como uno de los principales polos mineros de Argentina.