El equipo de gerencia del Proyecto Los Azules mantuvo dos encuentros con las cámaras empresariales del Departamento de Calingasta, CASEMICA (Cámara de Servicios Mineros de Calingasta) y CAEMCA (Cámara Empresarial de Calingasta), con el objetivo de informar sobre los avances de la temporada 2025–2026, compartir la estrategia de ejecución del proyecto y responder de manera directa las consultas de los actores del sector privado local.

reuniones se llevaron a cabo el 27 de mayo en Villa Calingasta y Barreal respectivamente, y contaron con la participación de más de cuarenta integrantes de ambas cámaras.

"Para nosotros, la relación con la comunidad de Calingasta no es una formalidad: es parte central de la forma en que estamos desarrollando este proyecto. Estar presentes, escuchar y brindar información de primera mano son compromisos que asumimos desde el inicio", Expresó Michael Meding, Gerente General de Los Azules quien estuvo presentando los avances del proyecto en ambos encuentros.

Los Azules se reunió con las cámaras de proveedores mineros de Calingasta para compartir el avance y los próximos pasos del proyecto.

Durante los encuentros, la gerencia compartió información detallada sobre los resultados de la temporada 2025–2026: cifras de empleo local, volumen de contratos activos con proveedores del departamento y la provincia, y montos de inversión ejecutados en el período. También se informó que el proyecto aguarda la aprobación de permisos sectoriales por parte del Gobierno de la Provincia de San Juan, un paso administrativo indispensable para sostener el cronograma previsto y concretar en tiempo y forma las oportunidades de trabajo y desarrollo que el proyecto representa para la región.

Las reuniones contaron con la presencia de varios miembros de la gerencia del proyecto: Emilio Miranda de Comercial y Logística; Mario Hernández de Sustentabilidad; Alfredo Sanchez de Finanzas, Rodolfo Ovalles de Legales y Asuntos Institucionales y Juan Carlos Caparros de Construcción del Proyecto.

Asimismo, se presentó un panorama general de la estrategia de ejecución del proyecto de cara a las próximas fases —previstas entre 2026 y 2031—, con especial énfasis en los plazos orientativos de inicio de obras, la escala proyectada de actividad constructiva y las oportunidades de participación para empresas y trabajadores locales.

Estos encuentros se enmarcan dentro de una política más amplia de relacionamiento comunitario que Los Azules sostiene desde sus inicios, y que contempla canales permanentes de comunicación con la comunidad, autoridades gubernamentales y el sector privado de Calingasta. La compañía reafirmó su compromiso de continuar informando sobre los avances del proyecto y de mantener estos espacios de participación activa a medida que se aproximan las etapas de mayor actividad constructiva.