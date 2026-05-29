Vicuña incorporó flota de camiones para comenzar con trabajos tempranos

Con la llegada de estas unidades, el Proyecto se prepara para las tareas preliminares en el área donde se construirá la planta de concentrado y la optimización de caminos mineros. Los nuevos equipos son operados por personal propio, capacitado por la compañía.

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Vicuña marcó un nuevo hito en su hoja de ruta hacia los trabajos preparatorios con la incorporación de 21 unidades a su flota propia. Estos equipos, diseñados para operar en condiciones de alta exigencia, cuentan con capacidad de transporte de 40 toneladas.

Este despliegue es fundamental para el desarrollo de infraestructura crítica. En una primera etapa, se enfocarán en la preparación del área donde se construirá la planta principal de procesamiento de mineral y la consolidación de los caminos mineros, asegurando la robustez logística necesaria para las etapas iniciales del proyecto.

El ingreso de estas unidades representa un avance muy importante. Junto con estos equipos, la empresa viene impulsando la contratación y capacitación de personal propio para operarlos. Se trata, en su mayoría, de personas oriundas de los departamentos de Iglesia y Jáchal, los más cercanos al yacimiento. Asimismo, de los 180 operadores incorporados para esta etapa, 28 son mujeres, representando el 15,6% del total.

Esta decisión no solo refuerza las capacidades técnicas internas, sino que, también, consolida el compromiso con la generación de valor y el empleo local en la provincia. Al contar con equipos preparados para la operación minera de alta tecnología, el proyecto optimiza aún más sus estándares de seguridad y eficiencia en un entorno geográfico desafiante.

Además, este nuevo paso permitió comenzar a operar las 24 horas en el proyecto, ampliando la capacidad de trabajo y reafirmando el compromiso de todo el equipo que hace posible este desafío día y noche.