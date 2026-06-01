El CEO de Barrick distinguió a Veladero por su desempeño en seguridad y participó de la inauguración del Canal del Norte

Veladero fue reconocida como una de las operaciones con mejor desempeño en seguridad de Barrick a nivel global durante el primer trimestre de 2026, en el marco de una visita institucional a San Juan encabezada por el presidente y CEO de Barrick Mining, Mark Hill .

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La mina sanjuanina, operada en conjunto por Barrick Mining y Shandong Gold , fue seleccionada entre las tres mejores operaciones de la compañía junto a Lumwana y Turquoise Ridge, tras una evaluación realizada mediante un scorecard global que analiza indicadores preventivos, acciones de seguridad y métricas de lesiones en todas las regiones donde opera la empresa.

Como parte de este reconocimiento, Hill llegó a la provincia acompañado por referentes globales y regionales de Salud, Seguridad y Sustentabilidad para destacar el trabajo realizado por los empleados de Veladero y las empresas contratistas que participan de la operación.

Desde la compañía señalaron que la distinción refleja la c onsolidación de una fuerte cultura preventiva y el compromiso de los equipos de trabajo , lo que permitió completar el primer trimestre del año sin incidentes reportables ni eventos de alto potencial.

Durante las actividades desarrolladas en la mina, los directivos remarcaron la importancia de sostener la mejora continua en materia de seguridad. En ese sentido, Hill recordó un mensaje dirigido recientemente a los trabajadores: “Todo lo que queremos lograr comienza y termina con su seguridad”, subrayando que ningún objetivo operativo puede estar por encima del bienestar de las personas.

La ceremonia también incluyó la entrega de reconocimientos a dos empleados elegidos por sus compañeros como DNA Champions, una distinción interna que destaca a quienes representan los valores y la cultura corporativa de Barrick. Además, la empresa contratista Austin Powder fue premiada por haber alcanzado el mejor desempeño en seguridad entre los socios estratégicos de Veladero durante los primeros tres meses de 2026.

Acompañamiento a una obra clave para Jáchal

La agenda del CEO de Barrick en San Juan también incluyó su participación junto al gobernador de la provincia, Marcelo Orrego, en la presentación de la recuperación del Canal del Norte, una infraestructura considerada estratégica para el desarrollo productivo del departamento Jáchal.

La obra fue ejecutada por el Departamento de Hidráulica y financiada a través del fideicomiso minero integrado por Veladero y Gualcamayo. La inversión superó los 2.189 millones de pesos y permitió recuperar una estructura esencial para la distribución de agua de riego en el norte sanjuanino.

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Según se informó, la puesta en funcionamiento del canal fortalece el sistema hídrico de la región y contribuye a mejorar las condiciones de producción en uno de los principales oasis agrícolas de la provincia.

Con estas acciones, Barrick destacó tanto los avances alcanzados en materia de seguridad operativa como su participación en proyectos de infraestructura vinculados al desarrollo de las comunidades donde desarrolla su actividad.