    • 5 de junio de 2026 - 10:23

    Productores sanjuaninos se capacitaron en el uso de minerales para la agricultura

    La jornada se desarrolló en la tarde del jueves 4 de junio, por iniciativa de la Dirección de Desarrollo Económico y la Dirección de Comercio Exterior, dependientes del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación.

    Productores sanjuaninos se capacitaron en el uso de minerales para la agricultura

    Productores sanjuaninos se capacitaron en el uso de minerales para la agricultura

    Foto:

    El encuentro de producción y uso de minerales para la agricultura se dio en el marco del programa de Asistencia Integral en Gestión Empresarial, Desarrollo Económico y Comercio Exterior para Pymes Mineras de San Juan. El evento fue coorganizado con la Empresa Nutrientes S.A. y el Comité organizador del Encuentro Internacional ArgOliva 2026.

    Leé además

    La empresa lanzará pronto licitaciones para tres campamentos más, para la construcción del camino a la mina, además de ampliaciones al principal que está en el sitio. 

    Vicuña: una empresa china junto a una santafesina construirán uno de los campamentos
    Minería acerca el Derecho Minero a alumnos de la UNSJ

    Minería acerca el Derecho Minero a alumnos de la UNSJ

    Esta iniciativa responde al pedido del gobernador Marcelo Orrego de impulsar acciones concretas que generen oportunidades para los sanjuaninos. El objetivo central del encuentro fue la articulación de acciones que promuevan el crecimiento y la competitividad de los pequeños productores mineros de la provincia.

    Durante la jornada hubo un espacio dedicado a los testimonios de productores mineros, quienes compartieron sus experiencias directas sobre el proceso de producción y los beneficios concretos del uso de minerales en el desarrollo del agro.

    Federico Cordero, director de Comercio Exterior, expresó que “estamos trabajando, junto con otras instituciones, en difundir las bondades que tienen los minerales, que los pequeños y medianos empresarios mineros producen en San Juan para el agro”.

    Además, el director de Comercio Exterior, Adrián Alonso, manifestó que “el oxicloruro de cobre, la tierra de diatomea y los sulfatos de magnesio, entre otros minerales, son utilizados tanto para la corrección de suelo y fertilización como para el control de plagas y enfermedades en el agro sanjuanino”. Alonso también resaltó que la idea es que seguir trabajando con los pequeños productores para que transiten el camino comienza en el mercado provincial, para luego posicionarse en mercado nacional y luego dar el salto al plano internacional.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Foto: Challenger Gold.

    Hualilán produjo su primer lingote de oro y dio inicio a una nueva etapa para la minería sanjuanina

    Este anunció fue encabezado por el gobernador Marcelo Orrego. La obra fue financiada a través de fideicomisos mineros de Veladero y Gualcamayo

    El Gobierno provincial recuperó el Canal del Norte: con plata de la minería, se mejora el riego de unas 10.000 hectáreas en Jáchal

    Lamboglia -en el centro de la foto- el día que asumieron las nuevas autoridades

    Denuncias de corrupción y una renuncia: el escándalo que sacude al nuevo ente energético genera dudas por la audiencia que involucra a Vicuña

    El glaciar del Cerro Barroboso es una de las geoformas descubiertas que integran el inventario que hizo el IANIGLA, donde contabilizan 496 formas en la provincia vecina. 

    Paños fríos: La Rioja le pidió a la UNSJ que haga su inventario de glaciares