La jornada se desarrolló en la tarde del jueves 4 de junio, por iniciativa de la Dirección de Desarrollo Económico y la Dirección de Comercio Exterior, dependientes del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación.

Productores sanjuaninos se capacitaron en el uso de minerales para la agricultura

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El encuentro de producción y uso de minerales para la agricultura se dio en el marco del programa de Asistencia Integral en Gestión Empresarial, Desarrollo Económico y Comercio Exterior para Pymes Mineras de San Juan. El evento fue coorganizado con la Empresa Nutrientes S.A. y el Comité organizador del Encuentro Internacional ArgOliva 2026.

Esta iniciativa responde al pedido del gobernador Marcelo Orrego de impulsar acciones concretas que generen oportunidades para los sanjuaninos. El objetivo central del encuentro fue la articulación de acciones que promuevan el crecimiento y la competitividad de los pequeños productores mineros de la provincia.

Durante la jornada hubo un espacio dedicado a los testimonios de productores mineros, quienes compartieron sus experiencias directas sobre el proceso de producción y los beneficios concretos del uso de minerales en el desarrollo del agro.

Federico Cordero, director de Comercio Exterior, expresó que “estamos trabajando, junto con otras instituciones, en difundir las bondades que tienen los minerales, que los pequeños y medianos empresarios mineros producen en San Juan para el agro”.