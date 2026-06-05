Productores sanjuaninos se capacitaron en el uso de minerales para la agricultura

El encuentro de producción y uso de minerales para la agricultura se dio en el marco del programa de Asistencia Integral en Gestión Empresarial, Desarrollo Económico y Comercio Exterior para Pymes Mineras de San Juan. El evento fue coorganizado con la Empresa Nutrientes S.A. y el Comité organizador del Encuentro Internacional ArgOliva 2026.
Esta iniciativa responde al pedido del gobernador Marcelo Orrego de impulsar acciones concretas que generen oportunidades para los sanjuaninos. El objetivo central del encuentro fue la articulación de acciones que promuevan el crecimiento y la competitividad de los pequeños productores mineros de la provincia.
Durante la jornada hubo un espacio dedicado a los testimonios de productores mineros, quienes compartieron sus experiencias directas sobre el proceso de producción y los beneficios concretos del uso de minerales en el desarrollo del agro.
Federico Cordero, director de Comercio Exterior, expresó que “estamos trabajando, junto con otras instituciones, en difundir las bondades que tienen los minerales, que los pequeños y medianos empresarios mineros producen en San Juan para el agro”.
Además, el director de Comercio Exterior, Adrián Alonso, manifestó que “el oxicloruro de cobre, la tierra de diatomea y los sulfatos de magnesio, entre otros minerales, son utilizados tanto para la corrección de suelo y fertilización como para el control de plagas y enfermedades en el agro sanjuanino”. Alonso también resaltó que la idea es que seguir trabajando con los pequeños productores para que transiten el camino comienza en el mercado provincial, para luego posicionarse en mercado nacional y luego dar el salto al plano internacional.