La reacción de ADICUS por la intimación de Nación a los rectores: "Nos sorprende por lo burdo"

El secretario general de ADICUS, Jaime Barcelona, se expresó tras la intimación que surgió este lunes por la tarde desde el Ministerio de Capital Humano.

“La verdad es que estamos sorprendidos”, comentó el diálogo con DIARIO DE CUYO el secretario general de ADICUS, Jaime Barcelona. La reacción se da tras conocerse la intimación del Ministerio de Capital Humano a los rectores de todas las universidades públicas del país, solicitando garanticen las clases en medio de los paros que se vienen ejecutando.

De acuerdo a lo expresado por el gremialista, entienden desde el sector que es una decisión que busca correr del foco de la discusión la falta de implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. Sobre ello, destacó: “No son consecuentes. Piden el derecho a enseñar, a la educación, como si los sindicatos no estuviéramos dejando a los docentes dar clases. Los paros son de alta adhesión porque los docentes están cansados”.

La molestia del sector docente, además de las formas en la que se viene manejando el Gobierno nacional, es el pedido que realizan cuando del otro lado hacen oídos sordos a los reclamos. Sucede que en medio del comunicado no se hace mención a la Ley de Financiamiento, el tema salarial o la falta de paritarias que hay en el sector por decisión de Nación.

“Nos sorprende por lo burdo. Ayer en la tarde los docentes por medio de distintos mensajes que fuimos recibiendo han dejado de manifiesto que esta actitud de Nación genera más bronca. Ha embroncado y creo que el Gobierno lo ha hecho es tirar más leña al fuego. Sin duda el enojo se verá en la marcha”, destacó Barcelona.

Por otro lado, Barcelona detalló que actualmente la UNSJ tiene un programa de recuperación de contenidos, con clases virtuales como la posibilidad de extender el ciclo lectivo en las unidades preuniversitarias, como la adaptación de las mesas de examen o los paros activos. “Entendemos que hay un desconocimiento por parte del Gobierno nacional que además hace esto para desviar la atención”, enfatizó.