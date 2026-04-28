    • 28 de abril de 2026 - 07:17

    Con temperaturas agradables, así estará el tiempo en San Juan este martes 28 de abril

    Según el Servicio Meteorológico Nacional, la máxima alcanzará los 21°C.

    Clima en San Juan.

    Clima en San Juan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para este martes 28 de abril en San Juan anticipa condiciones estables durante toda la jornada, con cielo algo a parcialmente nublado.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La temperatura mínima se ubicará en torno a los 6°C, mientras que la máxima alcanzará los 21°C, marcando una amplitud térmica típica del otoño sanjuanino. Durante la mañana el ambiente será fresco, pero con el correr de las horas se tornará más templado y agradable. En cuanto al viento, será leve a moderado, con intensidades entre 7 y 22 km/h, predominando del sector norte y noreste.

    Hacia la noche, la temperatura descenderá a unos 14°C, con cielo algo nublado.

    Pronóstico del tiempo en San Juan:

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    Pron&oacute;stico del tiempo del martes 28 de abril de 2026

    Pronóstico del tiempo del martes 28 de abril de 2026

    Clima de San Juan

    El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

    Geografía de San Juan

    La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.

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