Apuestan al diálogo multisectorial para construir un modelo productivo sostenible de San Juan

El próximo viernes 24 de abril a las 15:30 horas se llevará a cabo en San Juan la tercera edición del encuentro “Construyendo Futuros Sostenibles” , una iniciativa que busca fortalecer el desarrollo sostenible de la provincia mediante el diálogo entre múltiples sectores. La actividad se realizará en el Centro Ambiental Anchipurac , con entrada libre y gratuita, aunque requiere inscripción previa.

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Organizado por Sistema B Argentina junto a las Empresas B locales Conexxión, DAMS y Broker Andino, el evento cuenta con el apoyo del Gobierno de San Juan y el Banco San Juan. Se espera la participación de unos 150 referentes del ecosistema productivo , incluyendo empresarios, funcionarios, académicos y representantes de la prensa.

El encuentro contará con la presencia de destacados expositores como Nancy Picón, Ricardo Martínez, Lucas Estrada, Lucía Feced y Alberto Rositano.

Además, el especialista chileno Francisco Latorre Tallard aportará herramientas para interpretar el contexto actual y ampliar las oportunidades de acción en clave sostenible.

En paralelo, integrantes del Círculo de Impacto B compartirán experiencias empresariales que demuestran cómo la sustentabilidad puede integrarse a los modelos de negocio, favoreciendo la innovación y la competitividad.

Durante la jornada también participarán referentes de Empresas B como Laura Busnelli, Martín Jersonsky, Federico Dal Farra y Solange Freile, quienes compartirán sus experiencias en la implementación de modelos de impacto.

El evento cerrará con un espacio de networking orientado a la generación de alianzas estratégicas y el fortalecimiento de cadenas de valor locales.

“Vamos a abordar temáticas clave para este momento de San Juan: innovación para la transformación, articulación público-privada, modelos de negocio de impacto, cadenas de valor y herramientas para integrar estándares internacionales de gestión socioambiental”, señaló Marina Arias.

Un movimiento en crecimiento

Sistema B promueve un modelo económico que pone en el centro el bienestar de las personas y el planeta, impulsando a las empresas como agentes de cambio. En San Juan, este enfoque ya se refleja en compañías certificadas como Broker Andino, Conexxión y DAMS, que cumplen estándares de impacto social, ambiental y de transparencia.

La edición anterior del encuentro, realizada en agosto de 2025, reunió a más de 90 líderes de distintos sectores, consolidando este espacio como un punto de referencia para el debate sobre desarrollo sostenible en la provincia.

Cómo participar

El evento se desarrollará de 15:30 a 19 horas en el Centro Ambiental Anchipurac. La participación es gratuita con inscripción previa a través del siguiente enlace: https://bit.ly/ConstruyendoSanJuan2026.

La iniciativa cuenta además con el respaldo de organizaciones y empresas como Coripa, Tonka, Urbano Express, EPSE y Milicic, que acompañan esta apuesta por un desarrollo económico más inclusivo y sostenible.