El dólar mayorista volvió a subir, tocó un nuevo máximo desde febrero y superó al blue: a cuánto quedó en San Juan

El dólar mayorista extendió este miércoles su tendencia alcista y alcanzó un nuevo máximo en casi cuatro meses, en una jornada en la que también se destacó la fuerte participación del Banco Central en el mercado cambiario. La divisa oficial avanzó hasta los $1.437 para la venta, su nivel más alto desde el 5 de febrero.

La suba se da en un contexto en el que la autoridad monetaria continúa acumulando reservas. Durante la jornada compró unos 175 millones de dólares y ya suma alrededor de 230 millones en lo que va de la semana. Según estimaciones del mercado, el organismo está muy cerca de alcanzar la meta anual de compras de divisas prevista para este año.

A pesar del avance del tipo de cambio oficial, la cotización todavía se mantiene por debajo del techo establecido dentro del esquema de bandas cambiarias. Los analistas consideran que la liquidación de exportaciones del agro, junto con ingresos de deuda corporativa y del sector energético y minero, siguen aportando una importante oferta de dólares.

En el segmento minorista, el dólar en el Banco Nación cerró a $1.460 para la venta, mientras que los dólares financieros también operaron con movimientos alcistas. El contado con liquidación (CCL) se ubicó por encima de los $1.500 y el MEP rondó los $1.458.

Por su parte, el dólar blue en la City porteña se mantuvo en torno a los $1.435 para la venta. En San Juan, en cambio, la cotización volvió a ubicarse por encima de esos valores y cerró en $1.480 para la venta y $1.380 para la compra, según los operadores cambiarios locales.