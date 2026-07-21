    • 21 de julio de 2026 - 12:49

    Privatización de rutas nacionales: 22 empresas compiten por quedarse con la concesión de la tercera etapa

    El Gobierno confirmó que esta semana se conocerán las ofertas económicas.

    Privatización de rutas nacionales: 22 empresas compiten por quedarse con la concesión de la tercera etapa

    Privatización de rutas nacionales: 22 empresas compiten por quedarse con la concesión de la tercera etapa

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    Por Agencia Noticias Argentinas

    El Gobierno aprobó la precalificación de los oferentes para la tercera etapa de privatización de rutas nacionales y confirmó para este miércoles la apertura de los sobres económicos, mediante la Resolución 1024/2026, publicada en el Boletín Oficial.

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    Tras la evaluación de las propuestas presentadas, el Ministerio de Economía comunicó que 22 oferentes continúan en carrera para adjudicarse la “Red Federal de Concesiones - Etapa III”, bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje.

    De esta manera, avanza el proceso de privatización de la empresa estatal Corredores Viales, para completar un total superior a los 9.000 kilómetros concesionados en todo el país. La tercera instancia abarca más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales.

    La cartera encabezada por Luis Caputo, detalló que en total se presentaron 22 oferentes que realizaron 50 ofertas para los ocho tramos en competencia: Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco - Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico.

    Entre las empresas que superaron la instancia de precalificación se encuentran importantes constructoras como CPC, que presentó ofertas en todos los tramos, la UTE de José Chediack y Benito Roggio e Hijos, y Panedile Argentina, entre otras.

    La normativa también desestimó las ofertas presentadas por el consorcio integrado por Compacto S.A., Edmacar Constructora Vial S.A. y Tolcon S.A. para los tramos Centro y Cuyo. La Comisión Evaluadora determinó que este grupo no cumplió con los requisitos económico-financieros exigidos en los pliegos.

    Dicho oferente presentó una impugnación al dictamen de precalificación, alegando que se debían aceptar documentos adicionales presentados fuera de término. Sin embargo, Economía rechazó el planteo argumentando que admitir nuevos antecedentes alteraría el principio de igualdad entre los participantes.

    Con la aprobación de esta primera etapa, el Gobierno se apresta a dar a conocer las propuestas técnicas y económicas definitivas. La resolución establece que la apertura del Sobre N° 2 de las ofertas precalificadas tendrá lugar este miércoles 22 de julio, a las 09:00 horas, a través del portal oficial CONTRAT.AR.

    Con este proceso, el Ejecutivo busca que los nuevos concesionarios privados se hagan cargo de la construcción, explotación, administración y mantenimiento de los corredores viales, permitiendo además la realización de explotaciones complementarias que generen ingresos adicionales.

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