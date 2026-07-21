Murió reconocido médico: tenía 97 años

Tulio Huberman murió hoy, a los 97 años, tras una vida dedicada a la divulgación científica y al periodismo médico. Odontólogo, doctor en Odontología y especialista en Clínica Estomatológica, fue uno de los pioneros del género, reconocido con 4 Cruces de Plata Esquiú y 2 nominaciones a los premios Martín Fierro .

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Su interminable carrera en los medios comenzó casi como una travesura, en 1959, para ayudar a su amigo de la infancia Juan Carlos Altavista quien, recién llegado de Perú y sin trabajo, había obtenido un espacio en Radio El Mundo haciendo un programa científico-artístico.

Con el devenir del tiempo, Huberman supo transformar aquel ciclo en un programa puramente científico, por el cual desfilaron las figuras más influyentes de la medicina y de la odontología de aquellos años .

El programa fue adquiriendo relevancia y pasó luego a Radio Mitre, donde permaneció por más de 20 años , consolidando a Huberman como una voz autorizada en la divulgación de temas de salud.

Entrevistas a Nobel y protagonistas de la ciencia mundial

Por sus micrófonos entrevistó a varios ganadores del Premio Nobel, así como también a Denton Cooley, Christian Barnard (el médico sudafricano que practicó el primer trasplante de corazón), Jonas Salk (creador de la primera vacuna contra la polio), Albert Sabin (creador de la vacuna de virus atenuados contra la poliomielitis) y Bernardo Houssay (Premio Nobel en Ciencias).

Además, transmitió directamente desde Estocolmo las ceremonias de premiación del Nobel, tanto de Luis Federico Leloir como de César Milstein. A este último lo hizo dialogar vía satélite con el presidente Raúl Alfonsín, el día que el mandatario cumplía su primer año de ejercicio de la presidencia de la República Argentina.

Puente con el arte, el deporte y la política

Huberman no solo entrevistó personas de ciencia; también reporteó a figuras del ambiente artístico y del deporte como Luis Sandrini, Raúl Lavié, Enrique Pinti, Alberto Porcel, Chico Novarro, Julio Bocca, Alejandro Lerner, Patricia Sosa, Mario Kempes, Juan Manuel Fangio, Oscar Gálvez, María Marta Serra Lima, Susana Giménez y Jorge Guinzburg, entre muchos otros.

A lo largo de su prolífica carrera, también entrevistó a referentes políticos como los presidentes Tabaré Vázquez (Uruguay), Carlos Andrés Pérez (Venezuela), Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Fernando de la Rúa.

Coberturas internacionales y presencia en múltiples medios

Desde el exterior, no solo transmitió los Nobel, sino que también, en 1982, desde el policlínico Gemelli en Roma, realizó la cobertura periodística del atentado contra la vida del entonces papa Juan Pablo II; y desde Toronto cubrió el acto de premiación del doctor René Favaloro por la Fundación Gairdner.

Hizo transmisiones desde Moscú, Roma, Madrid, París, Múnich, Viena, Atenas, Londres, Tel Aviv, Nueva York, México DF, Caracas, Río de Janeiro, Panamá, Medellín, Lima, Santiago, Yakarta, Kobe y Ciudad del Cabo, entre otras ciudades.

Trabajó en Canal 13, Canal 11, Canal 9, Canal 7, Crónica TV, Diario Clarín, Revista Gente, Revista 7 Días, Radio Mitre, Radio El Mundo, Radio Argentina, Radio Belgrano y Radio Excélsior, construyendo una presencia sostenida en radio, televisión y gráfica.

Revistas, premios y reconocimiento a los profesionales de la salud

Huberman editó las revistas Supervida y Gracias Doctor, esta última desde 2001, desde donde entregaba, a través de su consejo consultivo, los premios al Médico del Año a nivel nacional e internacional.

En ocasión de la pandemia de coronavirus, en 2020, a raíz del hábito de aplaudir todas las noches a los médicos y demás trabajadores de la salud, Infobae dialogó con Tulio Huberman por haber sido pionero en el reconocimiento a estos profesionales a través de los concursos que organizaba desde su revista Gracias Doctor, dedicada a la divulgación científica.

“Yo los aplaudo todos los años en el Aula Magna de la Facultad de Medicina, cuando les entregamos los diplomas a los profesionales destacados del año y con la firma de los tres premios Nobel argentinos”, dijo en esa ocasión Tulio Huberman.

Desde 1996, un comité de más de cien eminentes especialistas elegía al profesional del año entre los candidatos propuestos por los hospitales. También se premiaba a los enfermeros.

“La medicina es noble de por sí –decía Huberman en la charla con Infobae– por eso en esta iniciativa nos cuidamos de distinguir a los médicos, no por ser conocidos mediáticamente, sino por su prestigio en el ambiente médico”.

Por el jurado que elegía al médico del año pasaron personalidades que demuestran la seriedad y capacidad de convocatoria del doctor Huberman, basada en el prestigio ganado como comunicador: el oncólogo Reinaldo Chacón, los cirujanos Juan Carlos Parodi y Elías Hurtado Hoyo, el ex rector de la UBA Guillermo Jaim Etcheverry, el toxicólogo Carlos Damin, el infectólogo Daniel Stamboulian, el neurólogo Ramón Leiguarda, entre otros.

Un legado en la divulgación científica

Tulio Huberman deja un camino trazado en la divulgación de temas científicos, en la noble y compleja tarea de poner al alcance del público los avances de la ciencia y sus efectos concretos en la vida cotidiana, traduciéndolos a un lenguaje sencillo y accesible.

Su figura queda asociada a una forma rigurosa y a la vez cercana de comunicar la medicina y la ciencia. Gracias, doctor Huberman.