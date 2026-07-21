Carnicerías de San Juan, entre el leve alivio por el efecto Mundial y el Día del Amigo, y la baja de consumo que se sostiene

Varios sectores económicos destacaron el impacto positivo que generó el Mundial de Fútbol. Los partidos de la selección y los festejos por el Día del Amigo le dieron un respiro a las carnicerías sanjuaninas , que registraron un leve incremento en las ventas, que se notó más durante el último fin de semana. Sin embargo, el alivio fue pasajero y no alcanzó para revertir la caída del consumo que el sector viene arrastrando desde hace años.

En contacto con DIARIO DE CUYO, Sebastián Parra, empresario del sector cárnico en San Juan, explicó que el mayor impacto se registró el sábado, en la previa del encuentro de Argentina vs. España por la final, y continuó el domingo con una buena salida de cortes para asado. "Hubo una mayor demanda durante el fin de semana por el partido. El incremento se notó más el sábado”, indicó.

El comerciante agregó que el Día del Amigo también impulsó las ventas, aunque el resultado estuvo por debajo de otros años. "Tuvo una buena demanda, pero fue menor a la esperada en comparación con años anteriores. De todas maneras, hubo una demanda atípica para un lunes" , señaló, recordando que generalmente las carnicerías venden cortes para la olla, blanda entre otros, quedando las opciones para la parrilla en la mira sobre las ventas del fin de semana.

En ese sentido, Parra explicó que cuando los encuentros de la Selección se disputaron entre semana, también hubo un incremento en la venta de cortes para asado, aunque mucho más moderado. "Usualmente durante la semana se venden pocos cortes para parrilla. Con los partidos sí se vio un aumento, pero no fue grande. Los fines de semana se acentuó mucho más la demanda", comentó.

Los picos de ventas se celebran en el sector, pero el balance general arroja que no se trata de una tendencia que se sostenga en el tiempo. El panorama general continúa siendo complejo para las carnicerías. Según Parra, las jornadas de mayor movimiento suelen ser compensadas por días posteriores con escasa actividad comercial.

"No fue una diferencia tan profunda, porque cuando tenemos ventas extraordinarias después llegan días de bajas ventas. Cuando aumentaron las ventas los fines de semana, los primeros días de la semana fueron muy tranquilos", explicó.

La preocupación principal del sector sigue siendo la caída sostenida del consumo de carne vacuna, una tendencia que se replica tanto en San Juan como en el resto del país. Al respecto, el empresario dijo: "Venimos con una caída interanual del 11%, que es la noticia nacional hoy. Así como ocurrió en el 2024 y el 2025, este primer semestre de este año volvió a registrar una baja cercana al 10% en el consumo", sostuvo.

En el caso de San Juan, aseguró que el comportamiento es prácticamente idéntico al promedio nacional, con una baja de entre el 10% y el 12% durante el primer semestre.

De cara a la segunda mitad del año, las expectativas son moderadas. Más que un repunte en las ventas, el objetivo del sector es que el consumo deje de caer, y para ello la estabilidad de los precios es fundamental.

"La expectativa no es una mayor venta. Esperamos que no siga bajando. Ahora aguardamos los resultados del segundo semestre", concluyó Parra, al tiempo que destacó que actualmente el mercado se caracteriza por un consumo reducido y precios que, por el momento, permanecen sostenidos.