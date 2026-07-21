    • 21 de julio de 2026 - 11:49

    El Día del Amigo sorprendió a los gastronómicos en San Juan: filas, locales llenos y una demanda superada

    Analía Tello, integrante de AEHGA San Juan, detalló cómo fue el movimiento gastronómico en el marco del Día del Amigo, donde la presencia de comensales superó las expectativas.

    Imagen ilustrativa

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    Por Celeste Roco Navea

    El Día del Amigo es sin duda una de las fechas junto con San Valentín, el Día de la Madre y fin de año que genera un mayor movimiento en el rubro gastronómico. Si bien desde el sector esperaban una buena afluencia de personas, teniendo en cuenta que se trataba de un lunes y con el fin del receso invernal las expectativas no eran tan elevadas. Sin embargo, la fecha dejó una postal que hacía tiempo no se veía: filas para ingresar en algunos restaurantes y cafeterías, locales colmados y una demanda que terminó superando todas las previsiones.

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    Así lo describió Analía Tello, referente gastronómica e integrante de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHGA) San Juan, quien aseguró en contacto con DIARIO DE CUYO que la convocatoria excedió lo esperado en distintos puntos de la provincia. "Es muy pronto para hacer un balance porque todos terminamos tarde, pero puedo decir que el lunes fue un día con mayor concurrencia de la esperada en todos los departamentos de la provincia, no solo en el microcentro", explicó.

    Según relató, en varios establecimientos hubo espera para conseguir una mesa, una situación que se volvió llamativa ya que no se registraba desde hacía tiempo. "En algunos lugares gastronómicos hubo cola para el ingreso. Hacía tiempo que esto no lo veíamos. Nos ha llenado de alegría ver que puede volver a funcionar el sector", sostuvo.

    Día del Amigo, entre brindis y apostando por la reunión fuera

    Más allá del consumo, Tello destacó que el principal motivo de quienes salieron a celebrar fue compartir el momento con amigos. Esa actitud también se reflejó en la forma de pedir.

    "En algunas mesas se buscaba compartir, porque la idea era estar juntos, más que el hecho de consumir. Ahí se compartió mucho el pedido. En otros casos se pedía de manera individual y, en algunos rubros, sobre todo fuera de las cafeterías, hubo combos para compartir entre amigos que funcionaron muy bien", comentó la empresaria local.

    El entusiasmo de la gente fue evidente durante toda la jornada, registrando importantes movimientos durante todo el día, concentrando las celebraciones en la noche, lo que lleva a interpretar que, pese a las bajas temperaturas, se apostó por un encuentro y una celebración fuera de casa.

    El sector ya esperaba una fecha de alta demanda, especialmente después de varias semanas con una importante actividad impulsada por la transmisión del Mundial de Fútbol. Sin embargo, la respuesta del público terminó sorprendiendo incluso a los comerciantes.

    "Veníamos de tres semanas de Mundial a pleno, con una concurrencia un poco más abultada de lo normal. Quienes estamos en el rubro sabemos que el Día del Amigo es importante para la gastronomía y nos preparamos para ese día. Sin embargo, lo de ayer nos desbordó", afirmó.

    El balance definitivo aún deberá esperar cuando cada uno de los locales saque las cuentas finas de las ventas generadas, pero la sensación entre los empresarios gastronómicos es clara: el Día del Amigo volvió a demostrar su capacidad para movilizar al sector y dejó una imagen alentadora, con establecimientos repletos y sanjuaninos dispuestos a reencontrarse alrededor de una mesa. Ahora el sector se enfoca para las fechas que se vienen, apuntando todos los cañones a los encuentros de fin de año.

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