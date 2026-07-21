El dólar blue en San Juan subió por segundo día consecutivo: cotizó a $1.580

El dólar mayorista bajó a $1.477,50, mientras que el blue se ubicó a $1.545, y el MEP a $1.512,35. A contramano del comportamiento de la moneda estadounidense en el mercado oficial, el dólar blue en San Juan subió su segunda suba consecutiva y se ubicó en $1.580.

El dólar oficial volvió a subir y el blue cerró en $1.560 en San Juan: todas las cotizaciones de este jueves

El dólar blue subió en San Juan a $1.570 después de varios días en calma

En tanto, los bonos soberanos en dólares operan con leves bajas en Wall Street. En ese contexto, el riesgo país medido por el J.P Morgan se ubica en 417 puntos básicos.

Los inversores siguen de cerca la escalada de tensión bélica en el estrecho de Ormuz y la tensión impacta en las bolsas del mundo y la cotización del petróleo.

El dólar cortó su leve racha alcista y por primera vez en cinco jornadas descendió.

Acumuló, en los dos primeros días de esta semana una baja de $0,50 lejos de la caída de $16,50 de los dos primeros días de la semana anterior.

En lo que va de julio, el tipo de cambio oficial se encuentra casi estable, mientras que en todo 2026 subió apenas 1,8%, muy por debajo de la inflación acumulada durante el primer semestre.

El minorista finalizó en $1.450 para la compra y $1.500 para la venta en el Banco Nación, y el tipo de cambio minorista del BCRA cerró en $1.498,40.

En los mercados paralelos, el blue avanzó a $1.545 para la venta. En cuanto a los financieros, el MEP cae hasta los $1.508,09, y el CCL opera en los $1.566,45.

Especialistas consideran que "en tanto el riesgo país y la inflación se mantenga en los niveles actuales, no se ve un incremento en la volatilidad del tipo cambio".

Consultoras coinciden en que el principal cambio observado durante las últimas semanas fue el regreso del interés por los instrumentos en pesos.

En ese sentido, distintos informes privados señalaron que disminuyó la demanda de cobertura cambiaria y aumentó el atractivo del carry trade, favorecido por una inflación en desaceleración y tasas de interés que continúan ofreciendo rendimientos reales positivos.

La última licitación del Tesoro reforzó esa tendencia. El Gobierno logró renovar vencimientos por encima del 100% y colocó Lecap con una tasa efectiva anual cercana al 25,6%, manteniendo el atractivo de las inversiones en moneda local.