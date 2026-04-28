Consumo de combustibles: San Juan, entre las provincias en las que aumentó la venta

Las ventas de combustibles en marzo alcanzaron los 1.394.360 metros cúbicos entre naftas y gasoil, lo que representó una caída del 1,8% en comparación con el mismo mes de 2025 . Con este resultado, el primer trimestre de 2026 cerró con un retroceso acumulado del 1,1% interanual, confirmando un escenario de consumo debilitado a nivel nacional.

Sin embargo, en este contexto general de contracción, San Juan logró destacarse como una de las provincias con crecimiento en la demanda de combustibles , registrando una suba del 2,5% interanual en marzo. De esta manera, se posicionó entre los pocos distritos que mostraron una evolución positiva, junto a La Pampa (2,8%) y Río Negro (2,2%).

El desempeño general del mercado estuvo marcado por caídas en ambos segmentos principales. Las naftas registraron una baja del 2,4%, mientras que el gasoil retrocedió 1,1%. Dentro de estos, los productos de mayor consumo evidenciaron las mayores contracciones: la nafta súper cayó 4,1% y el gasoil común se desplomó 5,8%.

Estos descensos no lograron ser compensados por el crecimiento en los segmentos premium, donde la nafta de mayor calidad aumentó 2,7% y el gasoil premium avanzó 6,4%.

Según un informe de la consultora Politikon Chaco, elaborado en base a datos oficiales, se trata de la primera vez desde febrero de 2024 en que las naftas muestran un desempeño peor que el gasoil. Este fenómeno, señalaron, podría estar reflejando una mayor retracción del consumo asociado al uso particular de vehículos.

Marzo mejor que febrero

En términos mensuales, las ventas mostraron un repunte del 7,3% frente a febrero. No obstante, los especialistas advirtieron que esta suba responde principalmente a la mayor cantidad de días del mes. De hecho, al analizar el promedio diario de ventas, se observa una caída real del 3,1%.

En cuanto a las empresas del sector, YPF mantuvo su liderazgo con el 55,4% del mercado y fue la única que registró crecimiento interanual (+1,0%). En segundo lugar se ubicó Shell, con el 22,9% de participación y una caída del 3,8%, seguida por Axion, que concentró el 12,4% de las ventas y mostró un descenso del 0,8%.

A nivel geográfico, el panorama fue mayormente negativo: 17 provincias registraron caídas, con los retrocesos más pronunciados en Tucumán (-18,3%), La Rioja (-13,0%) y Salta (-12,1%). En contraste, el crecimiento de San Juan resalta como un dato relevante dentro de un mercado en retracción, evidenciando dinámicas regionales diferenciadas en el consumo de combustible.