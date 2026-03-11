Tras el aumento de combustible, estacioneros de San Juan no descartan una baja de precio de normalizarse la situación

Desde que inició el conflicto en Medio Oriente la mirada nacional e internacional está puesta en el comportamiento de los mercados financieros y puntualmente en el valor del petróleo , que llegó a máximos que no había tocado desde hace años. Como era de esperarse, su impacto se iba a dar en los surtidores de combustible de todo el país y esta semana hubo una remarcación en los valores . Ante este escenario, desde la C ámara de Expendedores de Combustible de San Juan analizaron el panorama.

El conflicto en Medio Oriente y su impacto económico en el bolsillo de los sanjuaninos

Lo hizo su presidente, Miguel Caruso, quien detalló que el aumento era algo que se esperaba. Sin embargo, aseguró que no se dio en los ritmos en los que aumentó el barril de petróleo, lo que lleva a interpretar que en caso de bajar, los valores del combustible también lo harán. “Creo que el aumento se irá dando siempre y cuando el precio del crudo siga así y el conflicto continue”, dijo en diálogo con Radio Colón.

Cabe recordar que este lunes el barril tocó valores máximos que no se habían registrado desde el 2022, llegando a costar casi 120 dólares. Posterior a ello, comenzó a registrar una baja el precio, ubicándose sobre los 90 dólares. Sin embargo, reina la incertidumbre sobre cómo será el comportamiento de los costos en las próximas semanas, ya que está ligado directamente al conflicto sucedido en Medio Oriente y las acciones que se van dando en torno a ello.

Para Caruso, si la problemática internacional se extiende en los plazos mencionados por Estados Unidos, se podrá observar una baja en el petróleo que normalice sus costos y tenga su impacto en los surtidores. “Si está la posibilidad de bajar el precio en el surtidor para que haya un mayor consumo lo harán todas las petroleras, siempre y cuando ninguno de los otros ítems que hacen al precio del combustible cambie o aumente, el precio debería bajar por la política energética que tenemos hoy en el país”, aventuró el empresario.

Si bien parece utópico que en Argentina el valor de algo baje, teniendo en cuenta que generalmente los productos que aumentan no retrotraen sus precios, la expectativa del sector es que, como la presión se da por factores internacionales, normalizada la situación se podrá ajustar el precio a conveniencia del bolsillo de los conductores. Pese a ello, la decisión quedará en mano de las petroleras, debido a que los estacioneros no son formadores de precio.

Cómo impacta la suba de combustible en el bolsillo de los sanjuaninos

Días atrás, en declaraciones a Radio La Red, el Ceo de YPF Horacio Marín aseguró: “Vamos a ser honestos, si vos tenes que cargar mañana, cargá hoy, en todos lados. Porque si crees que las cosas van a ir aumentando carga antes”. Sucede que desde la petrolera confirmaron el incremento gradual de los precios, pero no todos los consumidores se encuentran en situaciones de adelantarse a los aumentos.

Caruso aseguró que, según lo observado en San Juan, algunos conductores cargan un poco más de lo habitual, pero no se ha detectado un sobresalto en el consumo. “Entendemos que hay clientes que no tienen un volumen de dinero en el bolsillo para destinarlo a un posible ahorro de combustible. Hay otras formas de ahorrar más eficientes que cargando combustible”, precisó.

La preocupación radica en el efecto negativo que podría provocar esto, ya que es una tendencia que cuando aumenta el combustible baja el consumo, y al estar el precio liberado entienden que se irá moviendo paulatinamente, conforme la información que han recibido en los últimos días desde las petroleras. Sin embargo, el panorama en el corto plazo es incierto y todo dependerá de la multiplicidad de factores que entran en juego a la hora de definir el valor de los combustibles.

Los precios del combustible en San Juan tras el último aumento

En la semana se registró un incremento del 3% en estaciones de servicio que responden a la petrolera estatal YPF. Por su parte, el GNC estivo cerca del 5%.

Con el nuevo ajuste, los valores quedaron de la siguiente manera: