Trabajadores de Vialidad Nacional en San Juan realizarán una actividad en rechazo al sistema de obra pública por peaje

Con entrega de folletería, un grupo de trabajadores de Vialidad Nacional concretará acciones este jueves 30 de abril. Los detalles.

Tras la publicación del Decreto 253/2026, el Gobierno nacional oficializó la habilitación para que nueve provincias, entre ellas San Juan, concesionen tramos de rutas nacionales dentro de sus territorios mediante el sistema de obra pública por peaje. Esta situación despertó la alerta en los trabajadores de Vialidad Nacional de la provincia, debido a que desde entonces los rumores sobre despidos y pase a retiro han tomado mayor cuerpo. Es por ello que desde el Sindicato de Trabajadores Viales estarán llevando a cabo acciones para visibilizar la realidad del sector y las implicancias del decreto nacional.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, Carlos Ordonñez, secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales, detalló que tras la publicación del decreto la angustia y preocupación de los 164 trabajadores que actualmente tiene la repartición nacional en la provincia es mayor. “Los rumores sobre despidos de contratados y que pondrán gente a disponibilidad son cada vez más fuertes”, destacó.

La preocupación no solo radica en la pérdida de empleo. Conforme explicó Ordonez, gran parte del personal que actualmente forma parte de la repartición son personas que superan los 40 años, entendiendo que las posibilidades en el mercado laboral son acotadas. Ante esta situación han decidido llegar a la comunidad sanjuanina para visibilizar la realidad del sector y las implicancias del decreto.

Sin cortes y con entrega de folletería, las acciones de los trabajadores de Vialidad Nacional en San Juan Para evitar un conflicto mayor, la decisión por parte del gremio es realizar acciones que apunten a la información y visibilización. Es por ello este jueves 30 de abril, sobre las 13 horas, se estará instalando un grupo en inmediaciones de la Ruta 40 y Calle 11, en Pocito.

Aprovechando los semáforos de la zona, se acercarán a los conductores con folletería donde se encuentra toda la información vinculada al decreto y su implicancia. “El problema acá es que el costo lo termina afrontando el ciudadano común. hay una imposibilidad de aplicar este sistema, que además trae un perjuicio para la provincia y para la gente”, detalló.