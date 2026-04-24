¿Qué tipos de incapacidades son reconocidas por la ANSES para acceder a la jubilación anticipada?

La ANSES mantiene vigente un régimen especial que permite acceder a la jubilación anticipada en casos de incapacidad laboral. Según detalló el organismo, la ANSES habilita este beneficio desde los 45 años para empleados y desde los 50 para monotributistas o autónomos.

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El beneficio está destinado a trabajadores que presenten una disminución física comprobada , con el objetivo de brindar cobertura previsional en situaciones de vulnerabilidad. En este esquema, la ANSES establece que:

Se trata de un régimen específico que no alcanza a todos los trabajadores, sino únicamente a quienes cumplen condiciones médicas y laborales determinadas.

Para acceder a esta prestación, la ANSES solicita cumplir con tres condiciones centrales:

Este último requisito es clave, ya que la incapacidad debe estar certificada oficialmente y sostenida en el tiempo.

Cómo hacer el trámite en ANSES

El trámite debe realizarse de manera presencial en oficinas de la ANSES, con turno previo. Todos los solicitantes deben presentar:

DNI

Formulario PS 6.284 (Declaración Jurada sobre prestaciones)

Además, se debe sumar documentación según la situación laboral.

Para trabajadores en relación de dependencia

Formulario PS 6.2 (Certificación de Servicios y Remuneraciones)

Formulario PS 6.1 (Afectación de Haberes)

Formulario PS 5.7 (Derivación de Obra Social)

En caso de faltantes: recibos de sueldo, comprobantes de aportes y formulario PS 6.8

Para trabajadores autónomos

Formularios 558/A, 558/B y 558/C del sistema SICAM

del sistema SICAM Documentación emitida por ARCA (ex AFIP)

Un régimen especial dentro del sistema previsional

Desde la ANSES remarcan que esta jubilación anticipada busca proteger a trabajadores con limitaciones físicas, permitiéndoles retirarse antes de la edad habitual.

El beneficio forma parte de las políticas del organismo para garantizar cobertura en contextos de vulnerabilidad, siempre bajo condiciones estrictas de control y validación.