¿Qué tipos de incapacidades son reconocidas por la ANSES para acceder a la jubilación anticipada?

La ANSES mantiene vigente un régimen especial que permite acceder a la jubilación anticipada en casos de incapacidad laboral. Según detalló el organismo, la ANSES habilita este beneficio desde los 45 años para empleados y desde los 50 para monotributistas o autónomos.
ANSES: quiénes pueden acceder a la jubilación anticipada
El beneficio está destinado a trabajadores que presenten una disminución física comprobada, con el objetivo de brindar cobertura previsional en situaciones de vulnerabilidad. En este esquema, la ANSES establece que:
- Empleados en relación de dependencia pueden jubilarse desde los 45 años
- Trabajadores autónomos o monotributistas pueden hacerlo desde los 50 años
Se trata de un régimen específico que no alcanza a todos los trabajadores, sino únicamente a quienes cumplen condiciones médicas y laborales determinadas.
Requisitos que exige ANSES
Para acceder a esta prestación, la ANSES solicita cumplir con tres condiciones centrales:
- Edad mínima: 45 años (empleados) y 50 años (autónomos)
- Aportes: al menos 20 años de servicios con aportes comprobables
- Incapacidad: superior al 33%, acreditada durante los últimos 10 años previos al cese o solicitud
Este último requisito es clave, ya que la incapacidad debe estar certificada oficialmente y sostenida en el tiempo.
Cómo hacer el trámite en ANSES
El trámite debe realizarse de manera presencial en oficinas de la ANSES, con turno previo. Todos los solicitantes deben presentar:
- DNI
- Formulario PS 6.284 (Declaración Jurada sobre prestaciones)
Además, se debe sumar documentación según la situación laboral.
Para trabajadores en relación de dependencia
- Formulario PS 6.2 (Certificación de Servicios y Remuneraciones)
- Formulario PS 6.1 (Afectación de Haberes)
- Formulario PS 5.7 (Derivación de Obra Social)
- En caso de faltantes: recibos de sueldo, comprobantes de aportes y formulario PS 6.8
Para trabajadores autónomos
- Formularios 558/A, 558/B y 558/C del sistema SICAM
- Documentación emitida por ARCA (ex AFIP)
Un régimen especial dentro del sistema previsional
Desde la ANSES remarcan que esta jubilación anticipada busca proteger a trabajadores con limitaciones físicas, permitiéndoles retirarse antes de la edad habitual.
El beneficio forma parte de las políticas del organismo para garantizar cobertura en contextos de vulnerabilidad, siempre bajo condiciones estrictas de control y validación.