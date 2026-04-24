Ventas dispares en febrero: repuntan supermercados y retroceden mayoristas

Las ventas de los supermercados y mayoristas tuvieron un arranque de año con señales mixtas . Según estadísticas publicadas por el Indec, ambos canales de ventas registraron bajas interanuales en su facturación en el segundo mes del año y algunas de sus categorías de productos obtuvieron resultados alarmantes.

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Comenzando por los supermercados, el último informe oficial indica que las ventas cayeron un 3,1% interanual en febrero, con lo que cerraron el primer bimestre con una baja acumulada del 2,1 por ciento. El dato alentador, es que el Indec midió una mejora del 0,3% en la variación mensual desestacionalizada.

Los tres valores mencionados corresponden a la variación real, es decir descontando el efecto de la inflación. En el resto del informe muestra sólo variaciones nominales, es decir sin tener en cuenta el avance del IPC.

Las ventas totales a precios corrientes, relevadas en la Encuesta de Supermercados, sumaron 2.214.141,6 millones de pesos, lo que representa una variación nominal de 23,5% respecto al mismo mes del año anterior.

La categoría de artículos con mayor crecimiento nominal interanual fue el de “carnes”, con un aumento de 46,9% y una facturación de $319.805 millones . Más atrás aparece el segmento de “verdulería y frutería”, con 37% y $115.287 millones facturados.

El podio se completa con el rubro de “indumentaria, calzado y textiles para el hogar”, con una suba nominal de 29% y ventas por $115.287 millones en el segundo mes del año.

Es importante tener en cuenta que, entre febrero de 2025 e igual mes de este año, la inflación fue de 33,1%. Eso significa que, del total de categorías de productos relevadas, sólo las carnes y verduras lograron un crecimiento nominal en facturación mayor al IPC. El resto de los rubros creció por debajo del 33,1%, lo que quiere decir que en su resultado fue negativo en términos reales.

image Compra con tarjeta.

Un rubro incluso cayó en la variación nominal. Se trata del segmento de “electrónicos y artículos para el hogar”, que con una facturación de $75.635 millones, obtuvo un resultado de -7,1% en relación a febrero del año pasado.

También fue malo el desempeño de las “bebidas”, que si bien crecieron 13,3% en términos nominales, quedaron muy lejos de la inflación del período.

Mal mes para los mayoristas

En ocasiones, al observarse una caída notoria en un canal de ventas, se ve un repunte en otro, lo que da a entender que el consumo no cae, sino que migra a otro canal. En esta oportunidad, eso no ocurrió. Muy por el contrario, los números demostraron una caída de los niveles de venta de los autoservicios mayoristas.

Según el Indec, en febrero las ventas registradas por los negocios de ese rubro bajaron 1,2% en comparación con igual mes del 2025. Además, la facturación decreció 0,7% en relación al mes anterior. Como dato a favor, se puede destacar que hubo un crecimiento del 0,1% en el acumulado del primer bimestre. Aunque se trata de una variación casi imperceptible, al menos contrasta con el resto de resultados negativos asociados al consumo.

En ese caso, las ventas totales a precios corrientes relevadas en la Encuesta de Autoservicios Mayoristas sumaron 329.001,8 millones de pesos, lo que representó un incremento nominal de 23,6% respecto al mismo mes del año anterior.

Los grupos de artículos con los aumentos más significativos respecto al mismo mes del año anterior fueron “carnes”, con 62,2%; “almacén”, con 30,2%; “otros”, con 26,0%; y “panadería” y “lácteos”, ambos con 23,5%

En contraparte, cayeron en términos nominales las ventas de “electrónicos y artículos para el hogar” (-4%) y las ventas de “indumentaria, calzado y textiles para el hogar” (-1,5%).