Rio Tinto, otra gigante minera, analiza más inversiones en el cobre de San Juan

Nuton, la empresa que desarrolla tecnología dentro de la gigante minera Rio Tinto, confirmó a DIARIO DE CUYO que siguen mirando con atención San Juan como destino de inversión. Tienen el 17% de Los Azules, uno de los dos proyectos más avanzados, pero no descartan nuevas apuestas en la provincia, tanto dentro de ese emprendimiento como en otros.

Cecilia Perla, directora ejecutiva y vicepresidenta de crecimiento y sostenibilidad de Nuton, dialogó en exclusiva con este medio y explicó que la prioridad de la compañía es buscar proyectos avanzados, que puedan empezar a producir en poco tiempo. Esto fue clave en una decisión que este año movilizó el mercado sanjuanino: dejaron de participar en Altar, otro gran yacimiento de cobre.

Esta retirada generó preocupación, pero según Perla se trató de una priorización de inversiones y siguen estando interesados en el mercado local, que ven cada vez con más expectativas. No descartó que tanto a través de Nuton, que se especializa en investigar una forma de extracción del cobre más eficiente y verde, como a través de Rio Tinto puedan sumar participación en minas sanjuaninas.

También respondieron a la consulta de si pensaban volver a apostar por Los Azules, un proyecto en el que ingresaron para investigar su tecnología en 2022. Es que la empresa detrás, McEwen Copper, tiene como objetivo conseguir este año el financiamiento para empezar a construir la mina a fines de 2026 o inicios de 2029.

“Rio Tinto siempre está analizando diferentes oportunidades y siendo que los Azules ya es parte de nuestro portafolio y somos socios, estamos viendo las oportunidades de cómo contribuir”, explicó la referente de la minera, que hoy es una de las principales productoras del mundo.

Según dijo, es un proyecto que “nos interesa mucho, lo vemos con muy buenos ojos y tiene resultados positivos, además de que en el mercado es considerado como uno de los que puede salir más rápido”. Este último punto es clave, porque tanto Rio Tinto quiere aumentar su producción de cobre a nivel global como Nuton está acelerando procesos para poder aplicar su tecnología a escala industrial en la próxima década.

En cuanto a Altar, proyecto del que se retiraron a finales de 2025 y con el que también investigaban su tecnología, Perla dijo que si bien fue una decisión estratégica, fue por la etapa del proyecto, pero no su potencial. “No dudamos de que es un proyecto interesante y sobre todo ahora en el contexto de Argentina”, dijo.

Gracias a las mejores condiciones económicas nacionales y sanjuaninas, Perla dijo que están abiertas todas las posibilidades de inversión, que en Los Azules analizan todas las alternativas. Ante la pregunta de si podía ser comprando más acciones o adquiriendo el proyecto, aseguró que están abiertos a las opciones.

Los avances en la biolixiviación

El principal trabajo de Nuton tiene que ver con desarrollar un sistema de extracción de cobre a través de biolixiviación, que usa bacterias para extraer el metal de la roca. Este sistema permite trabajar yacimientos primarios, que son los que en la actualidad obligan a la industria a separar el mineral con flotación para obtener concentrado.

En lugar de este proceso, que es el más común, las bacterias hacen que la roca actúe como un yacimiento oxidado, que se puede lixiviar y gracias a esto se obtiene cobre usando un 35% del agua y menos de la mitad de energía. Además, permite producir cátodos de cobre, lo que da como resultado que la mina produzca valor agregado, en lugar de concentrado que se debe procesar luego fuera del país.

Según explicó Perla, los estudios están muy avanzados tanto en los proyectos de Latinoamérica como en Estados Unidos. Los trabajan en tres fases, para poder probar la efectividad primero a escala menor, para ir creciendo. El objetivo que tienen es que para 2035 el primero de los proyectos llegue a procesar 10 millones de toneladas en su fase industrial.

Su principal ensayo en San Juan está en Los Azules, donde ya probaron con las primeras columnas de biolixiviación de menor tamaño. En total han ensayado con éxito 50 de estas, que son la primera fase y están por concluir el trabajo con una columna grande de 10 metros de alto.

Esto, según dijo, “son estudios que buscan reducir riesgos y entender cómo la tecnología añade valor al mineral en una escala mayor, previo a la construcción de una pila industrial”. Además, dijo que de tener buenos resultados Los Azules es candidata a ser una mina que extraiga en simultáneo mineral ya oxidado, con el que producirán cátodos, y también avanzar con un gran yacimiento que hay debajo de mineral primario, al que podrían procesar con bioxiliviación.