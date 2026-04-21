Peajes en rutas nacionales que pasan por la provincia: más de la mitad de los sanjuaninos dice que está dispuesto a pagar si ello implica una mejora

Tras la autorización del Gobierno nacional para que provincias cobren peajes, por una escasa diferencia, la mayoría se mostró a favor. El detalle del sondeo.

La reciente decisión del Gobierno nacional de habilitar a San Juan y a otras ocho provincias a cobrar peajes en rutas nacionales generó un fuerte debate entre los sanjuaninos. Así quedó reflejado en un sondeo realizada por Diario de Cuyo, donde las opiniones aparecen prácticamente divididas en partes iguales.

Ante la consulta, el 50,3% de los participantes (8.290 votos) respondió que sí, al considerar que la medida podría contribuir a mejorar el estado de las rutas. En tanto, el 49,8% (8.208 votos) se manifestó en contra, al sostener que el mantenimiento debe seguir siendo responsabilidad del Estado sin trasladar el costo a los usuarios.

La consulta se realizó luego de la publicación del decreto N° 253/2026 en el Boletín Oficial, mediante el cual el Gobierno nacional delegó en provincias como San Juan, Mendoza, Córdoba y Santa Fe, entre otras, la posibilidad de otorgar concesiones de obra pública por peaje en tramos de rutas nacionales.

La normativa, firmada por el presidente Javier Milei, establece que las provincias podrán avanzar en la administración, reparación, ampliación y mantenimiento de esos caminos mediante concesiones a empresas privadas, mixtas o entes públicos. No obstante, aclara que esta delegación es de carácter “funcional, limitado, temporal y revocable”, y que no implica transferir la titularidad de las rutas ni la jurisdicción federal.

En este nuevo esquema, las provincias estarán a cargo de elaborar los pliegos, licitar las obras y fijar las tarifas, mientras que organismos nacionales como Vialidad conservarán la supervisión técnica. Además, deberán presentar planes de obras, cronogramas y detalles sobre el financiamiento, incluyendo el valor máximo del peaje y los plazos de concesión.