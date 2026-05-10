Medicina, ejercicio y deporte: centro de especialización terapéutico

Cardio Fitness–Medicina del Ejercicio es un centro especializado en Medicina del Ejercicio y Ejercicio Terapéutico, con origen en la rehabilitación cardiovascular. A lo largo de 16 años evolucionamos hacia un modelo de atención integral, interdisciplinario y dirigido de manera permanente por médicos. La Dra. Natacha González, directora médica de Cardio Fitness es cardióloga, especialista en rehabilitación cardiovascular y medicina del ejercicio y deporte. El Dr. Daniel González Serafini es médico clínico y especialista en Medicina del Ejercicio y Deporte.

La institución consta de consultorios médicos y un gimnasio terapéutico, lo que permite abordar al paciente desde la evaluación inicial, hasta la intervención práctica en un mismo espacio, con seguimiento continuo. Se especializan tanto en adultos sedentarios o con patologías mediante ejercicio terapia, como en personas jóvenes que realizan deporte de forma recreativa o profesional, trabajan sobre la prevención, la salud y el rendimiento. La Medicina del Ejercicio y del Deporte (o Deportología) es una especialidad médica enfocada en el estudio de los efectos del ejercicio físico, el entrenamiento y el deporte sobre el organismo. Su objetivo es promover la salud, prevenir enfermedades, tratar patologías y optimizar el rendimiento físico, adaptándose a cada persona. Esta especialidad permite que el ejercicio se realice de manera segura, eficiente y adaptada a cada individuo. En este sentido, entendemos al sedentarismo como una enfermedad prevalente, y como tal, consideramos que quien no logra revertirlo debería ser abordado por profesionales especializados en Medicina del Ejercicio. Frente a esta situación, los profesionales responden.

La Medicina del Ejercicio es una especialidad médica que utiliza el ejercicio físico como herramienta terapéutica, dentro de un enfoque integral y con supervisión médica permanente. Implica evaluar, prescribir y controlar el ejercicio físico de manera individualizada y basada en metas personales, abordar los factores de riesgo con foco en el autoconocimiento y la educación. Teniendo como objetivo prevenir enfermedades, tratar patologías crónicas y mejorar significativamente la calidad de vida, siempre con aval científico.

Muchos de nuestros pacientes llegan derivados por médicos de distintas especialidades como cardiólogos, neumólogos, traumatólogos, endocrinólogos, oncólogos, geriatras, entre otras. También recibimos personas por iniciativa propia o por recomendación familiar, especialmente cuando se detecta pérdida de capacidades físicas, aumento de sedentarismo o con patologías.

¿Cómo es la temática de trabajo con el paciente?

1

El abordaje es integral y con dirección médica permanente, donde se trabajan todas las capacidades físicas (resistencia, fuerza, flexibilidad, equilibrio y coordinación) de manera programada, progresiva, adaptada y supervisada. Se desarrolla en un área protegida, con seguimiento profesional constante, con el objetivo de prevenir enfermedades, mejorar la aptitud física y optimizar las actividades de la vida diaria, siempre en un contexto de disfrute que favorece la adherencia.

¿Personas con qué patologías reciben?

Recibimos pacientes con diversas patologías como enfermedades cardiovasculares (factores de riesgo o post infarto, insuficiencia cardiaca, etc.) respiratorias, diabetes, obesidad, patologías osteoarticulares, pacientes oncológicos, adultos mayores con fragilidad, entre otras. También trabajamos con personas sedentarias sin diagnóstico previo, entendiendo que la inactividad física es un factor de riesgo central.

¿Cómo está formado el equipo de profesionales?

El abordaje es interdisciplinario y está conformado por médicos, profesores de educación física, licenciados en kinesiología, nutrición y psicología, personal administrativo y de mantenimiento. Todo el proceso se desarrolla bajo un modelo integral, con conducción médica permanente, garantizando seguridad, calidad y cercanía en la atención.

¿Qué otras especialidades se vinculan con el trabajo que realizan?

2

La Medicina del Ejercicio es transversal y se articula con múltiples especialidades como cardiología, neumonología, traumatología, reumatología, endocrinología, oncología, geriatría, entre otras. En nuestra institución contamos con cardiología, clínica médica, medicina del ejercicio/deportología, kinesiología, nutrición y psicología. Somos una institución de puertas abiertas, donde interactuamos con médicos y profesionales externos para lograr el mayor beneficio del paciente, abordando también barreras frecuentes como la kinetofobia, entre otras.

¿Solo atienden pacientes con patologías?

3

No. Si bien una gran proporción de nuestros pacientes presenta patologías, también trabajamos con adultos sedentarios que buscan mejorar su salud y deportistas amateurs o de alta intensidad que quieren realizar una evaluación deportológica-cardiológica o mejorar su rendimiento, con el equipo interdisciplinario. Consideramos que revertir el sedentarismo como hábito es una de las intervenciones más potentes en medicina, incluso antes de la aparición de enfermedad. Las recomendaciones actuales indican que los adultos que no logran sostener ejercicio físico por su cuenta deberían incorporarse a programas estructurados y supervisados por profesionales. En Cardio Fitness–Medicina del Ejercicio ofrecemos un modelo que integra ciencia, experiencia y acompañamiento humano, promoviendo no solo beneficios físicos sino también el disfrute en compañía de amigos, porque somos una gran familia.

El Dato:

Dirección: Paula Albarracín de Sarmiento 292 (s)

Contacto: 264 - 4660766

IG: cardiosanjuan