El mundo de las Salvias

Las salvias son un género de plantas que pertenecen a la familia de las lamiáceas y cuenta con más de 900 especies en su haber. Es cierto que, cuando hablamos de salvia, nos referimos casi siempre a la Salvia officinalis, pero en realidad existen muchas más variedades de salvia, cada una con características distintas. Hoy te mostramos algunas con las características concretas de estas especies y comentamos sus cuidados y propiedades.

La más reconocible de las salvias es la Salvia officinalis, una planta herbácea propia de regiones cálidas o templadas de buena parte del planeta. De hecho, tiene su origen en las zonas secas y rocosas mediterráneas. Es una planta perenne, de crecimiento notablemente acelerado y de gran rusticidad, tanto que prácticamente no necesita cuidados una vez es adulta. Además, puede llegar a crecer aproximadamente hasta los 70 cm de altura. Las hojas de las salvias de este tipo son de un color que puede ir de verde a gris azulado y sus flores son entre rosadas y lilas y de alrededor de 3 cm.

La Salvia microphylla, también conocida como salvia micro, salvia rosa o salvia granadina, entre otros nombres, es una de las salvias de jardín u ornamentales más populares gracias a que sus flores son de gran duración y permanencia. Llega a alcanzar alturas de hasta 1 m., con tallos delgados y hojas ovaladas de un tono verde que puede ir desde pálido hasta verde claro pero intenso. Sus flores aparecen entre finales de verano y otoño, siendo de las más apreciadas entre las flores de las salvias por sus vivos tonos fucsias y carmín y por su capacidad de aguantar temperaturas de hasta -15 ºC. Esta planta tiene, además, un aroma parecido al de la menta.

Conocida comúnmente como salvia azul, esta especie es un subarbusto que llega a crecer a alturas de hasta 2 m. La Salvia guaranitica es originaria de Sudamérica, que puede considerarse invasora debido a su gran capacidad de crecimiento lateral. Sus hojas son rugosas y sus flores, formadas en espigas de alrededor de 20 cm, son de diferentes tonos azulados muy llamativos. Las flores crecen desde finales del verano hasta el invierno y, por su aspecto y crecimiento, es muy utilizada para marcar márgenes o bordes en jardines.

Se la conoce como salvia banderilla debido a sus espigas, aunque también es llamada salvia roja por las flores de estas formaciones espigadas. Tiene su origen en algunas zonas tropicales de Sudamérica, especialmente en Brasil, y rara vez supera una altura de 1m. Es una planta que, aunque se comporta de forma perenne en su hábitat natural, tiende a funcionar como planta anual en jardines y cultivos. Es muy apreciada por su increíble floración escarlata, color que toda la espiga adopta, y que la planta da desde primavera a otoño.

Salvia elegans

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Se le llama también salvia piña, flor del cerro, limoncillo o perritos reojos. Se trata de una planta que viene de México y Guatemala y habita en zonas de bosques altos. Sus flores son todo un festín para colibríes y mariposas. Su primer nombre común se debe a su olor, que recuerda al de la piña americana. Su parte aérea muere cuando llegan las primeras heladas invernales, pero rebrota en primavera. Es particularmente digestiva.

Salvia Leucantha

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La Salvia leucantha es una planta perenne resistente que requiere pleno sol o semisombra, riego moderado (dejando secar la tierra) y suelo con excelente drenaje. Crece hasta 1.2 m, tolera heladas suaves y se poda a finales de invierno. Es ideal para atraer polinizadores como colibríes y abejas. Necesita pleno sol para una floración abundante, aunque tolera la semisombra. Es la predilecta de paisajistas en la actualidad, ideal para jardines de bajo mantenimiento y para armar macizos.

Otros tipos de salvia

Hay una gran cantidad de tipos de salvia además de los que ya hemos mencionado. Esta es una lista con algunos nombres de salvias más: Salvia greggii - Salvia apiana - Salvia farinácea - Salvia hispánica - Salvia nemorosa - Salvia sclarea

Cuidados básicos de las salvias

Son plantas bastante resistentes o rústicas, pero conviene conocer cuáles son sus necesidades generales. Estos son los cuidados de las salvias:

Luz : insolación indirecta o tamizada y muy abundante en la mayoría de variedades.

: insolación indirecta o tamizada y muy abundante en la mayoría de variedades. Clima: temperaturas cálidas o templadas. Algunas resisten las heladas.

temperaturas cálidas o templadas. Algunas resisten las heladas. Ubicación: aireada para que no sufra de pudrición.

aireada para que no sufra de pudrición. Riego: moderado, cada 48-72 horas en los meses cálidos y siempre sin encharcar. En este otro post puedes aprender sobre Cuándo regar las plantas.

moderado, cada 48-72 horas en los meses cálidos y siempre sin encharcar. En este otro post puedes aprender sobre Cuándo regar las plantas. Sustrato: ligero, con buen drenaje y, a poder ser, rico en nutrientes.

ligero, con buen drenaje y, a poder ser, rico en nutrientes. Abono: sí, en los meses cálidos y de floración. Aquí te contamos Cómo hacer abono orgánico para plantas.

Propiedades de las salvias

¿Para qué sirven las salvias? Estas plantas pueden hacer mucho más por nosotros además de simplemente embellecer nuestros jardines y hogares, y es que las salvias tienen demostradas propiedades beneficiosas.

Propiedades: Antibiótica, Antiséptica, Astringente, Febrífuga, Antioxidante, Hipoglucemiante, Tónica o estimulante leve, Digestiva, Carminativa, Antiinflamatoria, Antiespasmódica, Colerética, Estrogénica, por lo que ayuda a calmar los síntomas del climaterio, Emenagoga, lo cual ayuda a favorecer la menstruación y beneficiosa para piel y cabello. Se están estudiando sus propiedades beneficiosas para la actividad cognitiva.

Se trata de una planta con un enorme potencial para mejorar nuestra salud y calidad de vida, apta para variedad de dolencias y molestias. Muchos medicamentos incorporan algunos de sus componentes, pero también podemos beneficiarnos de ella en forma de infusiones y tónicos que nos ayuden con una mala digestión, una irritación en la piel, un episodio de ansiedad o un ciclo menstrual particularmente doloroso, entre muchas otras cosas.