Lo que nos dejó la Met Gala 2026

Las escalinatas del Museo Metropolitano de Nueva York dejaron mucho contenido bajo la consigna "La moda es arte" , se transformaron en un lienzo vivo. Este año, la temática “Costume Art” invitó a las celebridades y a los diseñadores más importantes del mundo a explorar el cuerpo humano como una superficie creativa. El resultado fue una exhibición de arte en movimiento donde cada paso por la alfombra roja fue una declaración estética.

Met Gala 2026: los looks de las celebridades en la gran noche de la moda global

Repasamos los diseños más impactantes, las texturas audaces y las siluetas que marcaron la gran noche de la moda, el arte y el espectáculo.

El vestido negro que parecía clásico, hasta que se dio vuelta. Minimalista de frente, impactante por detrás. La modelo volvió a hacer de la sorpresa su sello en la alfombra roja más importante de la moda

Impactante y simbólico, su look en blanco y negro llevó la alfombra roja a otro nivel: menos tendencia, más significado. Su vestido blanco y negro, de silueta estructurada y escote profundo, captó miradas desde el primer momento. Pero el verdadero impacto estaba en el mensaje. Se trata de un diseño de Michael Kors

Sarah Pidgeon

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Apareció con pelo suelto, raya al medio y ondas apenas marcadas. El makeup acompañó esa línea: tonos nude en ojos, mejillas y labios, todo en una misma paleta, sin contrastes.

Lauren Bezos

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La esposa de Jeff Bezos fue una de las primeras en llegar a la Met Gala 2026 y eligió un diseño de alta costura que no pasó desapercibido. Vestida por la maison Schiaparelli, su look estuvo inspirado en Madame X, el retrato que revolucionó el mundo del arte a fines del siglo XIX. Lauren impactó con un vestido inspirado en una obra de arte que fue escándalo en su época

Zoë Kravitz

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El vestido lencero que confirma la tendencia nupcial del año. Transparente, negro y ultra sensual: la actriz reinterpretó el estilo bridal con una impronta moderna y despojada.

Claire Danes

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El vestido que se ilumina en la oscuridad, el look más mágico de la Met Gala 2026. Años después, sigue siendo uno de los momentos más inolvidables de la moda, cuando la alfombra roja se convirtió en cuento de hadas.

Nicole Kidman

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Deslumbró con un vestido de lentejuelas rojo de Chanel, un look impactante.

Los looks de las celebrities inspirados en obras de arte

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e pinturas de Gustav Klimt hasta referencias a Miguel Ángel y Van Gogh, las estrellas apostaron por looks cargados de historia y simbolismo. La MET Gala confirmó algo que la industria viene sosteniendo desde hace décadas: la moda no solo viste, también comunica, emociona y crea. Bajo el lema Fashion Is Art, inspirado en la exposición Costume Art del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art, la alfombra roja dejó de ser simplemente un desfile de celebridades para convertirse en una auténtica galería viva. Este año, muchas figuras interpretaron el dress code desde una mirada conceptual, transformando sus cuerpos en lienzos y sus looks en homenajes a algunas de las obras más emblemáticas de la historia del arte.

Madonna y su guiño al surrealismo de Leonora Carrington

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Siempre fiel a su espíritu provocador, Madonna llevó el arte surrealista a la alfombra roja de la MET Gala 2026 con un look inspirado en The Temptation of Saint Anthony, Fragment II (1945), una de las obras más enigmáticas de Leonora Carrington. Sorprendió con un look góticoy dramático. La reina del pop impacto con un look teatral de la mano de Saint Laurent y acompañada del diseñador Anthony vaccarello.

Emma Chamberlain y su homenaje a Van Gogh

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Gracie Abrams

Inspiró su look en Retrato de Adele Bloch-Bauer I (1907), una de las obras más emblemáticas de Gustav Klimt.

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Los detalles Beauty

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Las escalinatas del museo brillaban. Entre flashes, vestidos imposibles y siluetas esculturales, había algo más que captaba la atención: los detalles beauty looks que se robaron todas las miradas en aquella noche: uñas inspiradas en Van Gogh, rubor protagonista y peinados XL, los detalles impactaron y confirmaron que la belleza también es protagonista.

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Estas fueron las apuestas que más impactaron ya que el arte no solo se llevó en la ropa. Se vio en las uñas, en el maquillaje y en cada peinado que acompañó los looks. Colores, texturas y elecciones que iban desde lo minimalista hasta lo completamente teatral convivieron en una misma noche. Algunas propuestas seguían de cerca las tendencias actuales. Otras rompían cualquier regla.

Entre lo sutil y lo conceptual: el maquillaje que marcó el tono

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Hubo un gesto que se repitió: bajar la intensidad del maquillaje para dejar que otras partes del look hablen. Varias figuras apostaron por una estética más suave, casi etérea.