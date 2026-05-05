Met Gala 2026: los looks de las celebridades en la gran noche de la moda global

Este 4 de mayo, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York volvió a ser el epicentro de la moda y el arte con la edición 2026 de la Met Gala, uno de los eventos más esperados del año en el calendario internacional.

Bajo el lema “Fashion Is Art” o “La Moda es Arte”, la gala reunió a referentes de la música, el cine, el diseño y el deporte para celebrar la creatividad y el diseño como manifestaciones artísticas. En diálogo con Infobae, los diseñadores Marcelo Senra, Verónica de la Canal y Gustavo Pucheta analizaron todos los looks.