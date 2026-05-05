Met Gala 2026: los looks de las celebridades en la gran noche de la moda global

Este 4 de mayo, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York volvió a ser el epicentro de la moda y el arte con la edición 2026 de la Met Gala, uno de los eventos más esperados del año en el calendario internacional.
El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York recibió a estrellas y estilos únicos. El análisis de diseñadores sobre cada elección.
Este 4 de mayo, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York volvió a ser el epicentro de la moda y el arte con la edición 2026 de la Met Gala, uno de los eventos más esperados del año en el calendario internacional.
Bajo el lema “Fashion Is Art” o “La Moda es Arte”, la gala reunió a referentes de la música, el cine, el diseño y el deporte para celebrar la creatividad y el diseño como manifestaciones artísticas. En diálogo con Infobae, los diseñadores Marcelo Senra, Verónica de la Canal y Gustavo Pucheta analizaron todos los looks.
Nicole Kidman
Anna Wintour
Anne Hathaway
Maluma
Cara Delevigne
Beyoncé
Bad Bunny
Emma Chamberlain
Chase Sui Wonders
Venus Williams
Bill Skarsgard
Blake Lively
Naomi Osaka
Madonna
Gwendoline Christie
Sam Smith
Connor Storrie
Kim Kardashian
Lisa
Kylie Jenner
Heidi Klum
Katy Perry
Irina Shayk