    • 5 de mayo de 2026 - 09:15

    Met Gala 2026: los looks de las celebridades en la gran noche de la moda global

    El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York recibió a estrellas y estilos únicos. El análisis de diseñadores sobre cada elección.

    Met Gala.

    Met Gala.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este 4 de mayo, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York volvió a ser el epicentro de la moda y el arte con la edición 2026 de la Met Gala, uno de los eventos más esperados del año en el calendario internacional.

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    Bajo el lema “Fashion Is Art” o “La Moda es Arte”, la gala reunió a referentes de la música, el cine, el diseño y el deporte para celebrar la creatividad y el diseño como manifestaciones artísticas. En diálogo con Infobae, los diseñadores Marcelo Senra, Verónica de la Canal y Gustavo Pucheta analizaron todos los looks.

    Los looks de las celebridades en la Met Gala 2026

    Nicole Kidman

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    Anna Wintour

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    Anne Hathaway

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    Maluma

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    Cara Delevigne

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    Beyoncé

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    Bad Bunny

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    Emma Chamberlain

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    Chase Sui Wonders

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    Venus Williams

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    Bill Skarsgard

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    Blake Lively

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    Naomi Osaka

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    Madonna

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    Gwendoline Christie

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    Sam Smith

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    Connor Storrie

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    Kim Kardashian

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    Lisa

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    Kylie Jenner

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    Heidi Klum

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    Katy Perry

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    Irina Shayk

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