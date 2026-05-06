    • 6 de mayo de 2026 - 16:58

    Tres plantas para decorar el interior de tu casa que crecen en agua

    Si buscas sumar verde a tu casa, conocé estas tres plantas de interior que crecen en agua, son tendencia y muy fáciles de mantener.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Si querés llenar tu casa de verde pero sin recurrir a macetas con tierra, existen tres tipos de plantas que pueden crecer en agua sin problema y que son cada vez más tendencia en decoración. Además, son súper resistentes, ideales para quienes no tienen experiencia.

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    Se trata de la Aglaonema, el Coleus y el Syngonium. Especies que podés cultivar en agua y que, además de ser lindas, son facilísimas de mantener.

    1. Aglaonema

    La Aglaonema es una de las plantas más subestimadas y, a la vez, más resistentes del mundo verde.

    • Tolera poca luz, así que es perfecta para dormitorios o espacios alejados de la ventana.
    • Crece lento pero seguro, sin pedirte demasiado.
    • Sus hojas verdes y plateadas le dan un toque decorativo único.
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    La aglaonema puede crecer en agua. (Imagen ilustrativa IA Gemini)

    La aglaonema puede crecer en agua. (Imagen ilustrativa IA Gemini)

    ¿Cómo cultivarla en agua? Cortá un tallo sano con algunas hojas, ponelo en un recipiente con agua limpia y cambiá el agua cada 7 a 10 días. Así de simple.

    2. Coleus

    Si buscás algo llamativo, el Coleus es la opción ideal.

    • Sus hojas combinan tonos rojos, violetas y verdes.
    • Crece rápido en agua y se reproduce fácil por esquejes.
    • Es perfecta para frascos de vidrio, donde sus colores se lucen al máximo.
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    El Coleus llena de color cualquier rinc&oacute;n. (Foto: ChatGPT)

    El Coleus llena de color cualquier rincón. (Foto: ChatGPT)

    Para hacerla crecer en agua cortá un gajo, ponelo en un frasco con agua y en pocos días vas a ver cómo saca raíces.

    3. Syngonium

    El Syngonium es una planta elegante que cambia de forma a medida que crece.

    • Es muy adaptable y resistente a distintos ambientes.
    • Sus hojas en forma de flecha la hacen única.
    • Va genial en decoraciones minimalistas.
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    El Syngonium variegado otra de las plantas de interior para tener en agua. (Imagen ilustrativa IA Gemini)

    El Syngonium variegado otra de las plantas de interior para tener en agua. (Imagen ilustrativa IA Gemini)

    Para cultivarla, usá un esqueje con nudos visibles, sumergí solo la parte del tallo y mantené el agua limpia.

    Tips clave para que tus plantas crezcan bien en agua

    • Usá recipientes de vidrio para controlar el crecimiento de las raíces.
    • Cambiá el agua cada semana.
    • Evitá el sol directo.
    • Podés sumar unas gotas de fertilizante líquido cada tanto para darles un empujón.

    Con estas opciones, sumar verde a tu casa es más fácil que nunca. No necesitás tierra, ni experiencia, ni tiempo extra: solo ganas de disfrutar de la naturaleza en tu propio espacio.

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