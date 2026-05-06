Surge tendencia más elegante y de más fácil mantenimiento distinta a los pisos de madera

El diseño de interiores cambia constantemente y se mueve conforme varían los gustos de las sociedades. La paulatina desaparición de los pisos de madera es una tendencia cada vez más marcada en los hogares, que hoy en su mayoría apuestan por un material mucho más elegante y fácil de mantener.

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Si bien el parqué marcó una era en las casas argentinas, hoy está dejando vacante su lugar de liderazgo para que lo ocupe el microcemento , que de a poco se transforma en uno de los materiales más demandados en el rubro de la construcción.

El microcemento le da un toque distinto a esta parte de la casa. (Imagen ilustrativa generada con IA)

Los expertos coinciden en que los usuarios ya no buscan solamente la estética, sino que la funcionalidad y el confort se valoran cada vez más. En ese contexto, el microcemento combina diseño y resistencia , dos aspectos muy apreciados por las familias en las últimas décadas.

Los pisos de madera perdieron protagonismo en el diseño de interiores frente a materiales que responden mejor a las exigencias actuales. En ese marco, el microcemento ganó terreno a partir de algunas características particulares.

image El microcemento es uno de los materiales tendencia en el hogar. (Imagen ilustrativa IA Geminni)

Este material destaca por su acabado continuo, sin juntas visibles, lo que genera una sensación de amplitud y limpieza visual. Esa cualidad es especialmente valiosa en espacios reducidos, en los que cada detalle influye en la percepción del ambiente. Su estética sobria y elegante aporta armonía y se adapta con facilidad a distintos estilos decorativos.

A nivel funcional, el microcemento ofrece una resistencia superior frente al desgaste cotidiano. Soporta golpes, roces y el paso del tiempo sin deteriorarse con facilidad. A diferencia de la madera, que tiende a rayarse o perder brillo, este revestimiento conserva su apariencia con un mantenimiento básico.

Otra de las ventajas radica en su comportamiento ante los cambios de temperatura. En hogares con calefacción por losa radiante, el microcemento no sufre dilataciones ni contracciones, lo que garantiza estabilidad y mayor vida útil. Esta característica lo convierte en una opción confiable para viviendas modernas.

image El microcemento presenta muchas ventajas en comparación con los pisos de madera. (Foto: imagen ilustrativa Pexels)

Lejos de asociarse únicamente a estilos industriales, hoy presenta acabados cálidos y versátiles. Existe una amplia gama de colores y texturas que permite integrarlo en ambientes minimalistas, nórdicos o contemporáneos para conseguir espacios acogedores sin resignar diseño.

Su reciente popularidad también está sostenida en el mantenimiento sencillo. La limpieza diaria requiere solo productos neutros y herramientas suaves. Con cuidados básicos y una protección adecuada, el microcemento mantiene su aspecto original durante años, lo cual lo posiciona como una solución práctica y estética.

Cuáles son las desventajas de los pisos de madera

Los pisos de madera ofrecen una estética cálida y natural, pero presentan varias desventajas que afectan su uso cotidiano. Una de las principales es su sensibilidad al desgaste: se rayan con facilidad por el tránsito, el movimiento de muebles o la presencia de mascotas. Con el tiempo, la superficie pierde brillo y requiere mantenimiento periódico, como pulido y plastificado.

image El parquet se desgasta con facilidad y requiere mucho mantenimiento. (Foto: AdobeStock)

Otra limitación importante es su reacción frente a la humedad y los cambios de temperatura. La madera tiende a modificar su forma según las condiciones ambientales, lo que puede generar deformaciones, separaciones entre tablas o crujidos. En ambientes húmedos, además, existe riesgo de hinchazón o aparición de hongos, lo que reduce su durabilidad si no se aplican tratamientos adecuados.

También implica mayores costos a largo plazo. Su instalación suele ser más compleja y el mantenimiento continuo demanda inversión. La limpieza requiere ciertos cuidados, como evitar el exceso de agua o productos abrasivos. Estas características hacen que, aunque resulte atractivo, no siempre sea la opción más práctica para todos los hogares.