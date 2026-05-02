El corte de pelo que regresó en 2026: estiliza el cuello y rejuvenece el rostro

El cabello corto es una alternativa que funciona en cualquier estación del año y se adapta muy bien a distintas edades, especialmente para quienes buscan un estilo elegante, cómodo y fácil de mantener. Dentro de estas opciones, el corte bob se mantiene como uno de los más elegidos, ya que se ajusta a diferentes tipos de rostro, texturas y volúmenes de pelo.

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En particular, el bob francés o “little bob” gana protagonismo esta temporada por su estética refinada y moderna. Se trata de un estilo versátil que aporta sofisticación sin exigir demasiado mantenimiento, ideal para quienes quieren un look con personalidad pero práctico en el día a día.

Este corte se define por su longitud, que llega hasta la barbilla o la mandíbula, y por su estilo relajado, que celebra la textura natural del cabello, incluyendo las pequeñas imperfecciones. Según expertos, el bob francés encarna el espíritu de la “chica francesa”: refinada, casual y con un toque de clase siempre presente.

Además, el corte deja el cuello despejado, lo que aporta frescura visual y ayuda a estilizar el rostro, haciendo que luzca más alargado. Es una excelente opción para quienes quieren equilibrar rostros redondos u ovalados.

¿Cómo se logra un bob francés ideal?

El corte se realiza con una longitud más corta que el bob tradicional, ubicándose justo entre la oreja y la barbilla. Se trabaja sobre una base recta, siguiendo la línea de la mandíbula, y puede combinarse con flequillos rectos o desfilados según la forma del rostro.

Con origen en los años 20, este estilo se popularizó como símbolo de modernidad y libertad femenina en Francia, y hoy se mantiene como un ícono del estilo parisino chic y desenfadado.

Versatilidad para todo tipo de cabello

El bob francés es muy versátil y puede lucirse liso, ondulado o rizado, adaptándose a diferentes texturas y volúmenes. Para cabellos finos, se pueden incorporar capas suaves para crear mayor volumen, mientras que las ondas naturales aportan movimiento y frescura. Incluso el cabello rizado puede beneficiarse de este corte para verse definido y con estilo.

Fácil de peinar y adaptar a cualquier ocasión

Este corte puede llevarse tanto con un acabado casual como más estructurado. Usar productos como sprays texturizantes o geles permite jugar con la textura y el brillo, logrando desde un look relajado hasta uno más elegante. Así, el bob francés es una opción moderna, práctica y sofisticada que invita a experimentar sin complicaciones.