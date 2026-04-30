Quién tiene mayor coeficiente intelectual el hijo mayor, el del medio o el menor según la IA

La pregunta sobre qué hijo de la familia es el más inteligente lleva generaciones instalada en las sobremesas y, con frecuencia, termina sin respuesta. La ciencia lleva décadas acumulando datos al respecto, pero sus conclusiones vienen acompañadas de matices que cambian bastante el panorama.

La función desconocida del parasol del auto y que muchos no aprovechan

Para explorar qué dicen los estudios sobre el orden de nacimiento y la inteligencia, se consultó a Gemini, el asistente de inteligencia artificial de Google.

La respuesta del modelo no dejó ganadores absolutos. Gemini advirtió desde el principio que la ciencia sí tiene una respuesta para esta pregunta, “pero viene con una ‘letra pequeña’ muy importante”. Lo que los datos muestran es más complejo que una simple jerarquía entre hermanos.

Según Gemini, las investigaciones poblacionales a gran escala apuntan en una dirección concreta: estadísticamente, el hijo mayor suele tener un coeficiente intelectual (CI) ligeramente superior al de sus hermanos menores. Pero la palabra clave ahí es “ligeramente”.

El modelo citó dos referencias de peso. Un estudio noruego que analizó a casi 250.000 jóvenes y trabajos de la Universidad de Leipzig encontraron que el primer hijo tiene, en promedio, una ventaja de apenas entre 1,5 y 3 puntos de CI sobre el segundo, y el segundo una ventaja aún más pequeña sobre el tercero.

Gemini fue directo al valorar ese dato: “A nivel estadístico poblacional es un dato fascinante, pero a nivel individual, en tu casa o la mía, una diferencia de 2 puntos en un test de inteligencia es prácticamente imperceptible”.

Dicho de otro modo, que los primogénitos lideren el promedio en los estudios no significa que en cada familia concreta el hijo mayor sea necesariamente el más inteligente.

Por qué el hijo mayor tiene esa ventaja: no es genética sino entorno

El hallazgo que más sorprende de esta línea de investigación es que la diferencia no tiene origen biológico. La IA de Google explicó que si un primogénito fallece en la infancia y el segundo hijo es criado como el mayor, este último termina adquiriendo esa misma ventaja de CI. Eso descarta la herencia genética como causa y pone el foco en el ambiente.

Los científicos identificaron dos mecanismos que explican el fenómeno. El primero es lo que se conoce como el modelo de dilución de recursos: durante sus primeros meses o años de vida, el hijo mayor recibe el 100 % de la atención, el tiempo, la lectura y los estímulos cognitivos de sus padres. Cuando llegan los hermanos, esa energía debe repartirse entre dos, tres o más hijos.

El segundo mecanismo es lo que Gemini denominó el efecto tutor. A medida que la familia crece, el hermano mayor tiende a asumir el rol de enseñar o explicar el mundo a los más pequeños.

El modelo recordó que, en psicología, “enseñar a otros es una de las formas más efectivas de consolidar el conocimiento propio”, lo que le otorga al primogénito un entrenamiento cognitivo adicional que sus hermanos menores no tienen en la misma medida.

Qué ocurre con los hijos del medio y los menores

Que el mayor acumule unos puntos extra en razonamiento lógico o matemático —que es precisamente lo que miden los tests de CI— no se traduce automáticamente en mayor éxito o en una inteligencia más completa. El chatbot señaló que la dinámica familiar impulsa otro tipo de habilidades en los hermanos que llegan después.

Los hijos menores, según los estudios que citó el modelo, suelen ser más creativos y estar más dispuestos a asumir riesgos, algo que se explica por la necesidad de encontrar su propio espacio para destacar dentro de la familia.

Al mismo tiempo, desarrollan mejores habilidades sociales y de negociación, dado que desde el primer día conviven y compiten por los recursos y la atención de los padres.

Gemini resumió la conclusión general de la siguiente manera: “La ciencia le da el trofeo del CI al mayor por un margen minúsculo, pero la realidad es que el orden de nacimiento moldea distintos tipos de habilidades en cada hermano”.