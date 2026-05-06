Congelá vinagre en cubitos: para qué sirven y cómo usarlos

El vinagre blanco es uno de los productos más usados en la limpieza del hogar por su capacidad para desengrasar, eliminar olores y aflojar suciedad . Sin embargo, en los últimos tiempos empezó a circular una variante poco conocida: usarlo congelado en forma de cubitos .

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Aunque no cambia sus propiedades, congelarlo facilita su uso en sectores puntuales , donde la mugre se acumula y cuesta más removerla. Es una forma práctica de aprovechar sus beneficios sin desperdiciar producto ni mojar de más las superficies.

El principal beneficio de este truco está en la forma de aplicación. Al estar sólido, el vinagre se puede usar de manera más controlada y precisa, algo que no siempre se logra cuando está líquido.

Además, el frío aporta un efecto extra: ayuda a despegar grasa o suciedad adherida sin esparcirla , y hace que el vinagre actúe de forma más gradual, sin evaporarse tan rápido.

Usarlos en formato congelado puede mejorar varios aspectos de la limpieza diaria:

Permiten aplicar el producto con precisión

Ayudan a aflojar grasa seca o pegada

Remueven sarro y marcas de agua

Neutralizan olores en distintos ambientes

Evitan el uso de productos más agresivos

No reemplazan una limpieza profunda, pero sí funcionan como un recurso práctico para mantenimiento diario.

Dónde usar los cubitos de vinagre en la casa

Este truco se puede aplicar en distintos sectores donde se acumulan restos de comida, grasa o humedad:

Pileta de la cocina : pasar un cubito por la bacha ayuda a despegar suciedad y reducir olores. También podés dejarlo caer por el desagüe para refrescar las cañerías.

: pasar un cubito por la bacha ayuda a despegar suciedad y reducir olores. También podés dejarlo caer por el desagüe para refrescar las cañerías. Tablas de picar : sirve para eliminar olores fuertes como ajo, cebolla o pescado, frotando suavemente la superficie.

: sirve para eliminar olores fuertes como ajo, cebolla o pescado, frotando suavemente la superficie. Heladera : ideal para limpiar cajones o estantes con restos pegados o aromas persistentes.

: ideal para limpiar cajones o estantes con restos pegados o aromas persistentes. Canillas y griferías : ayuda a remover sarro y marcas de agua sin necesidad de frotar de más.

: ayuda a remover sarro y marcas de agua sin necesidad de frotar de más. Tacho de basura : reduce olores fuertes y mejora la higiene del recipiente.

: reduce olores fuertes y mejora la higiene del recipiente. Hornallas o superficies con grasa: puede usarse para ablandar suciedad antes de pasar un trapo o esponja.

image Este truco sirve para limpiar manchas de grasa, sarro y eliminar malos olores. (Imagen ilustrativa generada con IA)

Aunque el vinagre sirve para muchas tareas de limpieza, no se recomienda usarlo sobre ciertas superficies porque su acidez puede dañarlas. Evitá aplicar este truco en:

Mármol

Granito

Madera sin sellar

Superficies enceradas

Piedra natural

Cómo hacer cubitos de vinagre paso a paso

Prepararlos es rápido y no requiere nada especial:

Llená una cubetera con vinagre blanco

Llevála al freezer

Esperá hasta que se congelen (varias horas)

Guardá los cubitos en un recipiente o bolsa

Si querés sumar un plus, podés agregar unas gotas de limón antes de congelar para potenciar el aroma.

Precauciones a tener en cuenta

A pesar de los beneficios que tiene este truco, la realidad es no es efectivo cuando se trata de:

Grasa pesada o pegada (para eso suele funcionar mejor detergente o desengrasante)

(para eso suele funcionar mejor detergente o desengrasante) Desinfectar de verdad (no reemplaza lavandina ni desinfectantes)

(no reemplaza lavandina ni desinfectantes) Matar bacterias o virus de forma confiable

Limpieza profunda de cocina o baño.

Funcionan mejor como complemento de limpieza, no como solución única.