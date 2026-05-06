Uno de cada diez empleados accede a sitios de contenido para adultos desde equipos de trabajo

Muchas veces, una decisión mínima, un detalle o un simple click puede ser el punto de partida de una catástrofe de ciberseguridad dentro de una empresa. Un ejemplo es el ingreso, desde dispositivos corporativos, a sitios de contenidos para adultos , una práctica que expone a las organizaciones a robo de datos, malware, filtraciones de credenciales y accesos no autorizados.

Según un informe de Kaspersky, el 11% de los empleados en América Latina accede a este tipo de páginas web desde la misma computadora que utiliza para trabajar. Y aunque existe conciencia sobre los riesgos de hacerlo, el 71% de los trabajadores reconoce que usar equipos corporativos para fines personales puede comprometer la seguridad de su empresa, esa conciencia no se traduce en cambios de prácticas o comportamientos online.

Los sitios de contenido para adultos suelen concentrar grandes volúmenes de tráfico y eso los convierte en un espacio atractivo para ciberdelincuentes. Según Kaspersky, existen páginas falsas que simulan servicios de modelos con transmisiones en línea para robar dinero, capturar datos o extorsionar a las víctimas.

Por qué visitar sitios de adultos en la computadora de trabajo puede ser un peligro

También circulan aplicaciones fraudulentas que prometen contenido exclusivo y pueden ocultar malware. Si un empleado descarga una de estas herramientas o accede a una página maliciosa desde un equipo laboral, el impacto puede dejar de ser individual y alcanzar a la organización.

Un ataque iniciado desde un dispositivo corporativo puede derivar en secuestro de sistemas, exposición de información sensible, interrupciones operativas, costos de reparación elevados y pérdida de confianza por parte de clientes o usuarios.

El riesgo aumenta cuando los empleados usan su correo de trabajo para registrarse en estas plataformas. Si además utilizan contraseñas débiles o repetidas, los atacantes pueden robar credenciales, acceder a perfiles corporativos, suplantar identidades y engañar a otros integrantes de la compañía.

Kaspersky indicó que sus investigadores ya detectaron credenciales corporativas filtradas en la dark web de personas que se inscribieron en sitios para adultos con cuentas laborales.

Cómo pueden protegerse las empresas

Para la compañía de ciberseguridad, el problema también es cultural. Claudio Martinelli, director general para Américas en Kaspersky, aseguró en un comunicado compartido con TN Tecno que las empresas deben reforzar la responsabilidad en el uso de las herramientas laborales.

“Estamos ante un desafío de cultura organizacional en ciberseguridad. Las empresas deben fortalecerla para que sea la responsabilidad la que guíe el uso de las herramientas de trabajo. Se trata de que los empleados comprendan que separar su vida personal de los equipos de oficina es una medida de protección mutua: blinda a la empresa contra ataques, mientras que se ponen a salvo a sí mismos de amenazas que pueden escalar hasta la extorsión”, afirmó Martinelli.

Entre las recomendaciones, los especialistas plantean fortalecer las políticas de uso de los activos corporativos y prohibir el uso de dispositivos y correos institucionales para fines personales o registros en servicios externos, como redes sociales, comercios y sitios para adultos.

También aconsejan establecer protocolos para proteger cuentas empresariales, con contraseñas robustas, actualizaciones periódicas y autenticación multifactor. Otra medida clave es revocar accesos de inmediato cuando un empleado cambia de rol o deja la compañía, para evitar cuentas activas sin supervisión.

La tercera línea de defensa apunta al monitoreo proactivo de filtraciones en la dark web. Con servicios de inteligencia de amenazas, las empresas pueden detectar si credenciales vinculadas a su dominio corporativo fueron comprometidas en brechas externas y actuar antes de que sean usadas para infiltrarse en la red.

La seguridad digital de una empresa depende, además de firewalls, antivirus o herramientas de monitoreo, de la construcción de hábitos cotidianos, reglas claras y una cultura interna que reduzca los puntos de exposición antes de que un click se transforme en incidente.