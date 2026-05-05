¿Tenés anteojos de sol viejos? Cuatro ideas para aprovecharlos

¿Tenés anteojos de sol viejos guardados en algún cajón? Antes de tirarlos, conviene pensarlo dos veces: ese accesorio que ya no usás puede convertirse en un objeto práctico o en un detalle decorativo con mucha personalidad.
Con un poco de ingenio, ese par olvidado en un cajón puede transformarse en diferentes objetos útiles.
¿Tenés anteojos de sol viejos guardados en algún cajón? Antes de tirarlos, conviene pensarlo dos veces: ese accesorio que ya no usás puede convertirse en un objeto práctico o en un detalle decorativo con mucha personalidad.
En un contexto donde cada vez se busca más reducir residuos y reutilizar lo que ya se tiene, darles una segunda vida a los anteojos no solo ayuda al ambiente, sino también al bolsillo. Con pequeñas intervenciones, es posible transformarlos en elementos funcionales para el día a día.
Los anteojos de sol están diseñados con materiales resistentes y livianos, lo que los vuelve ideales para reciclar. Con creatividad y pocos recursos, podés aprovecharlos mucho más de lo que imaginás.
Lejos de ser un objeto en desuso, pueden convertirse en:
Una de las opciones más simples y útiles es convertirlos en una base para el teléfono. No necesitás herramientas complejas.
Materiales:
Pasos:
El resultado es un soporte práctico para videollamadas, series o recetas, sin gastar un peso.
Otra alternativa creativa es usarlos como portarretratos.
Materiales:
Pasos:
Con este método, podés sumar un toque original a tu decoración usando algo que ya tenías en casa.