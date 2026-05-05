    • 5 de mayo de 2026 - 20:33

    ¿Tenés anteojos de sol viejos? Cuatro ideas para aprovecharlos

    Con un poco de ingenio, ese par olvidado en un cajón puede transformarse en diferentes objetos útiles.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    ¿Tenés anteojos de sol viejos guardados en algún cajón? Antes de tirarlos, conviene pensarlo dos veces: ese accesorio que ya no usás puede convertirse en un objeto práctico o en un detalle decorativo con mucha personalidad.

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    En un contexto donde cada vez se busca más reducir residuos y reutilizar lo que ya se tiene, darles una segunda vida a los anteojos no solo ayuda al ambiente, sino también al bolsillo. Con pequeñas intervenciones, es posible transformarlos en elementos funcionales para el día a día.

    Los anteojos de sol están diseñados con materiales resistentes y livianos, lo que los vuelve ideales para reciclar. Con creatividad y pocos recursos, podés aprovecharlos mucho más de lo que imaginás.

    Las 4 ideas para reutilizar los anteojos de sol viejos en casa

    Lejos de ser un objeto en desuso, pueden convertirse en:

    • Marcos originales para fotos: al sacar los lentes, podés colocar imágenes en cada espacio y crear un portarretratos distinto y llamativo.
    • Soporte para el celular: al abrir el armazón, funciona como base para apoyar el teléfono y mirar videos con comodidad.
    • Decoración creativa: pintados o intervenidos, sirven para armar cuadros, colgantes o detalles decorativos únicos.
    • Accesorios o juguetes para mascotas: pueden reutilizarse como elementos livianos para jugar o como parte de accesorios para fotos (siempre con supervisión).
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    De esta manera se pueden reutilizar los lentes viejos (Foto: Gemini).

    De esta manera se pueden reutilizar los lentes viejos (Foto: Gemini).

    Cómo hacer un soporte para el celular con anteojos de sol

    Una de las opciones más simples y útiles es convertirlos en una base para el teléfono. No necesitás herramientas complejas.

    Materiales:

    • Anteojos de sol viejos
    • Superficie plana

    Pasos:

    • Abrí las patillas: colocá los anteojos sobre una mesa con las patas bien extendidas.
    • Apoyá el celular: ubicá el teléfono en el espacio del marco, inclinándolo contra la estructura.
    • Ajustá el ángulo: probá distintas posiciones hasta encontrar la más cómoda para ver la pantalla.
    • Verificá la estabilidad: asegurate de que no se deslice y quede firme.

    El resultado es un soporte práctico para videollamadas, series o recetas, sin gastar un peso.

    Convertí los anteojos en un marco de fotos original

    Otra alternativa creativa es usarlos como portarretratos.

    Materiales:

    • Anteojos de sol viejos
    • Foto impresa
    • Tijera
    • Pegamento o cinta doble faz

    Pasos:

    • Retirá los lentes: dejá solo la estructura del marco.
    • Recortá la imagen: adaptala al tamaño de cada lado del armazón.
    • Pegá las fotos: fijalas en el interior del marco.
    • Acomodá la posición: alineá bien para que se vean centradas.
    • Usá las patillas como soporte: permiten apoyar el marco en cualquier superficie.

    Con este método, podés sumar un toque original a tu decoración usando algo que ya tenías en casa.

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