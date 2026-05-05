¿Tenés anteojos de sol viejos? Cuatro ideas para aprovecharlos

¿Tenés anteojos de sol viejos guardados en algún cajón ? Antes de tirarlos, conviene pensarlo dos veces: ese accesorio que ya no usás puede convertirse en un objeto práctico o en un detalle decorativo con mucha personalidad.

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En un contexto donde cada vez se busca más reducir residuos y reutilizar lo que ya se tiene, darles una segunda vida a los anteojos no solo ayuda al ambiente, sino también al bolsillo. Con pequeñas intervenciones, es posible transformarlos en elementos funcionales para el día a día.

Los anteojos de sol están diseñados con materiales resistentes y livianos, lo que los vuelve ideales para reciclar. Con creatividad y pocos recursos, podés aprovecharlos mucho más de lo que imaginás.

Lejos de ser un objeto en desuso, pueden convertirse en:

De esta manera se pueden reutilizar los lentes viejos (Foto: Gemini).

Cómo hacer un soporte para el celular con anteojos de sol

Una de las opciones más simples y útiles es convertirlos en una base para el teléfono. No necesitás herramientas complejas.

Materiales:

Anteojos de sol viejos

Superficie plana

Pasos:

Abrí las patillas : colocá los anteojos sobre una mesa con las patas bien extendidas.

: colocá los anteojos sobre una mesa con las patas bien extendidas. Apoyá el celular : ubicá el teléfono en el espacio del marco, inclinándolo contra la estructura.

: ubicá el teléfono en el espacio del marco, inclinándolo contra la estructura. Ajustá el ángulo : probá distintas posiciones hasta encontrar la más cómoda para ver la pantalla.

: probá distintas posiciones hasta encontrar la más cómoda para ver la pantalla. Verificá la estabilidad: asegurate de que no se deslice y quede firme.

El resultado es un soporte práctico para videollamadas, series o recetas, sin gastar un peso.

Convertí los anteojos en un marco de fotos original

Otra alternativa creativa es usarlos como portarretratos.

Materiales:

Anteojos de sol viejos

Foto impresa

Tijera

Pegamento o cinta doble faz

Pasos:

Retirá los lentes: dejá solo la estructura del marco.

dejá solo la estructura del marco. Recortá la imagen : adaptala al tamaño de cada lado del armazón.

: adaptala al tamaño de cada lado del armazón. Pegá las fotos : fijalas en el interior del marco.

: fijalas en el interior del marco. Acomodá la posición : alineá bien para que se vean centradas.

: alineá bien para que se vean centradas. Usá las patillas como soporte: permiten apoyar el marco en cualquier superficie.

Con este método, podés sumar un toque original a tu decoración usando algo que ya tenías en casa.