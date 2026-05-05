    • 5 de mayo de 2026 - 20:40

    Cinco ideas simples para que tu baño chico parezca más grande

    Con pequeños cambios podés transformarlo en un espacio cómodo y luminoso.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Tener un baño chico no es sinónimo de resignarse a la incomodidad. Con algunos trucos sencillos, podés lograr que ese ambiente se convierta en un lugar mucho más amplio, luminoso y funcional.

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    La clave está en aprovechar cada centímetro y jugar con la percepción del espacio. Acá te contamos cinco ideas fáciles y accesibles para que tu baño parezca más grande sin hacer una gran obra.

    1. Colores claros que suman luz y amplitud

    Los tonos claros son aliados indiscutidos. Blancos, beiges, grises suaves o tonos arena reflejan mejor la luz y generan una sensación de aire y limpieza.

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    Estos colores son claves (Foto: Gemini).

    Estos colores son claves (Foto: Gemini).

    El secreto está en evitar que todo quede plano: sumá textura con cerámicos sutiles, microcemento o textiles livianos para darle profundidad sin recargar el ambiente.

    2. Espejos grandes: el truco que nunca falla

    Un espejo grande es el mejor amigo de los espacios chicos. Si podés, que ocupe todo el ancho del vanitory o incluso una pared completa.

    No solo duplica visualmente el espacio, sino que también multiplica la luz (tanto natural como artificial), haciendo que el baño se vea mucho más abierto.

    3. Muebles livianos y suspendidos

    En baños angostos, menos es más. Elegí muebles flotantes como vanitorys suspendidos para liberar el piso y generar continuidad visual.

    Aprovechá el espacio vertical con estantes finos o nichos empotrados que no invadan el paso, pero sí te ayuden a mantener el orden.

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    Los muebles suspendidos son modernos y elegantes (Foto: Gemini).

    Los muebles suspendidos son modernos y elegantes (Foto: Gemini).

    4. Duchas sin barreras para un ambiente más fluido

    Las mamparas de vidrio transparente o las duchas a ras del suelo (sin escalones ni cortinas pesadas) permiten que la mirada fluya sin interrupciones.

    Cuantos menos “cortes” visuales haya, más amplio se siente el espacio. Es un detalle simple que cambia por completo la percepción del baño.

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    Estas duchas hacen parecer m&aacute;s grande tu ba&ntilde;o (Foto: Rasumoraira).

    Estas duchas hacen parecer más grande tu baño (Foto: Rasumoraira).

    5. Iluminación bien pensada: el toque final

    Un baño oscuro siempre parece más chico. Sumá puntos de luz: una iluminación general y otra puntual en el espejo.

    Si tenés ventana, aprovechala al máximo al evitar cortinas pesadas. Si no, optá por luces cálidas o neutras que acompañen sin endurecer el ambiente.

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