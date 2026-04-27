    • 27 de abril de 2026 - 13:48

    La mezcla casera infalible para blanquear juntas del baño fácil y rápido

    Una mezcla casera con ingredientes comunes ayuda a quitar manchas oscuras, humedad y suciedad acumulada sin necesidad de usar productos agresivos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Es probable que en algún momento hayas tenido que lidiar con las juntas del baño oscurecidas, con humedad acumulada o manchas negras que no salen con facilidad. Esto es muy común, sobre todo en zonas donde hay vapor constante y poca ventilación.

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    Aunque muchas personas recurren al cloro o a la lavandina como remedios habituales, estas opciones no siempre son las más efectivas y, además, pueden dejar olores fuertes o requerir mucho tiempo de fregado para lograr buenos resultados.

    Por fortuna, existe una mezcla casera sencilla y más eficiente para blanquear las juntas del baño sin esfuerzo, sin dejar aromas intensos y sin dañar los azulejos.

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    ¿Cómo blanquear las juntas del baño de forma efectiva? (Foto: Gemini)

    ¿Cómo blanquear las juntas del baño de forma efectiva? (Foto: Gemini)

    ¿Cómo blanquear las juntas del baño de forma efectiva?

    La mejor manera de limpiarlas es utilizando agua oxigenada mezclada con bicarbonato de sodio y unas gotas de detergente. Esta combinación ayuda a remover la suciedad incrustada rápido, sin necesidad de raspar o usar productos agresivos.

    Paso a paso:

    • Colocá la mezcla en un bowl pequeño o recipiente.
    • Prepará una pasta con 3 cucharadas de bicarbonato de sodio, 2 cucharadas de agua oxigenada y 5 gotas de detergente líquido.
    • Revolvé hasta integrar bien todos los ingredientes.
    • Aplicá la pasta sobre las juntas con ayuda de un cepillo viejo o esponja.
    • Dejá actuar entre 15 y 20 minutos.
    • Cepillá suave en las zonas más manchadas.
    • Enjuagá con agua tibia y secá con un paño limpio.

    Por qué usar esta mezcla en lugar de cloro o lavandina

    • Blanquea sin olor fuerte: no deja el aroma intenso típico de otros productos.
    • Afloja la suciedad fácil: el bicarbonato ayuda a desprender manchas adheridas.
    • Cuida superficies: usada correctamente, no desgasta como limpiadores abrasivos.
    • Es económica: los ingredientes son accesibles y suelen estar en la casa.
    • Ideal para limpieza puntual: no requiere grandes cantidades ni largos procesos.

    Muchos especialistas en limpieza coinciden en que la clave está en dejar actuar la mezcla, no en frotar. La suciedad se ablanda y se desprende sola, al preservar el aspecto de las juntas y dejarlas más limpias.

    Los elementos que componen esta mezcla suelen estar en casa. Esto hace de esta alternativa una más económica, en relación con productos químicos.

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