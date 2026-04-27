¿El mes de nacimiento predice tu rendimiento físico? Estudio científico lo revela

Un estudio científico sugiere que el mes de nacimiento podría influir en el rendimiento físico de los jóvenes.

Factores como la genética, la alimentación y la actividad física diaria determinan las capacidades individuales, un estudio científico sugiere que el mes de nacimiento influye directamente en el rendimiento corporal. Esta investigación, llevada a cabo por la Universidad de Essex en Inglaterra, evaluó a más de 8.000 jóvenes de entre 10 y 16 años para identificar patrones específicos según su fecha de origen.

Durante el proceso, los expertos sometieron a los participantes a diversas pruebas de fuerza, velocidad y potencia con el fin de medir su aptitud física. Los resultados preliminares indican que aquellas personas nacidas en noviembre poseen características físicas distintivas que las diferencian de quienes cumplen años en otros momentos del calendario, marcando una tendencia curiosa en el desarrollo motriz.

Algunos resultados del estudio de los que nacieron Los resultados del análisis revelaron que los jóvenes nacidos en noviembre superaron las mediciones en gran parte de las pruebas físicas. Los datos indican que este grupo corre hasta un 10% más rápido, salta un 12% más alto y demuestra un 15% más de potencia frente a quienes nacieron en abril, mes que registró los niveles de rendimiento más bajos del estudio.

Los investigadores encuentran una explicación posible en la exposición a la luz solar durante el proceso de gestación. Según esta hipótesis, la radiación recibida por la madre influye en los niveles de vitamina D, un nutriente esencial que favorece el desarrollo óseo y muscular, potenciando así las capacidades físicas del niño desde su formación inicial.

Cuáles fueron los principales resultados del estudio Algunos de los principales resultados del estudio son: